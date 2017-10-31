Новости законодательства (23.10.2017 – 27.10.2017)

От 17.10.2017 № 778 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205» (рег. № 5/44328 от 23.10.2017)

Изменения внесены в Государственную про­грамму «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 17.03.2016 № 205.

Вступило в силу с 28.10.2017 г.

От 18.10.2017 № 785 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 октября 2015 г. № 862» (рег. № 5/44329 от 23.10.2017)

В новой редакции изложены приложения 5–7 к Программе развития сети автозаправочных станций в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 15.10.2015 № 862.

Вступило в силу с 25.10.2017 г.

От 19.10.2017 № 789 «О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь» (рег. № 5/44330 от 23.10.2017)

В новой редакции изложены утвержденные постановлением Совмина от 29.12.2016 № 1102 «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2017 году»:

– общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2017 году;

– направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий банками и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» в 2017 году.

Также некоторые изменения внесены в план финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 2017 году, утв. постановлением Совмина от 22.05.2017 № 375.

Вступило в силу с 25.10.2017 г.

От 19.10.2017 № 792 «О подтверждении целевого назначения ввозимого товара» (рег. № 5/44333 от 23.10.2017)

Устанавливается, что к товарам в сфере машиностроения и металлургии и к товарам в сфере авиационной промышленности, в отношении которых Минпромом и Минтрансом соответственно выдается подтверждение целевого назначения ввозимого товара, относятся товары, наименования которых содержат ссылку на примечание 5 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, классифицируемые кодами этой Товарной номенклатуры согласно приложению.

Утверждено Положение о порядке выдачи подтверждения целевого назначения ввозимого товара.

Соответствующие изменения внесены в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156.

Установлено также, что подтверждения целевого назначения ввозимого товара, выданные после вступления в силу этого постановления, могут использоваться для целей классификации товаров, ввезенных на территорию РБ с 1 января 2017 г., в конкретной подсубпозиции с учетом примечания 5 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Вступило в силу с 25.10.2017 г.

От 19.10.2017 № 794 «О лицензировании импорта отдельных видов изделий из гипса и внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» (рег. № 5/44335 от 23.10.2017)

Установлено, что импорт в РБ из-за пределов таможенной территории ЕАЭС отдельных видов изделий из гипса, классифицируемых кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 6809 11 000 0 и 6809 19 000 0, при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минстройархитектуры в порядке, аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014), с учетом особенностей, указанных в постановлении № 794.

Заявление о выдаче лицензии на импорт изделий из гипса согласовывается Минстройархитектуры при наличии заключенного между ним и организацией – производителем изделий из гипса соглашения об условиях поставок в РБ таких изделий, устанавливающего минимальные цены на них, а также при условии, что внешнеторговым договором предусматривается поставка в РБ изделий из гипса по ценам не ниже минимальных цен, установленных соглашением об условиях поставок данных изделий.

Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156, дополнен позицией «Согласование выдачи лицензии на импорт изделий из гипса (коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 6809 11 000 0, 6809 19 000 0)».

Вступает в силу с 4.11.2017 г. и действует до 4.05.2018 г.

От 23.10.2017 № 797 «О внесении изменения и дополнений в Положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных ор­ганов и организаций» (рег. № 5/44343 от 25.10.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 81, с. 4.

Вступает в силу с 1.01.2019 г.

МИНФИН

Пост. от 4.10.2017 № 33/23 (совместное с Мин­экономики) «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования» (рег. № 8/32493 от 26.10.2017)

Терминология Инструкции приведена в соответствие с Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утв. постановлением Минфина от 12.12.2016 № 104.

Вступило в силу с 29.10.2017 г.

МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Пост. от 23.10.2017 № 60 «Об установлении бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в ценах сентября 2017 года в расчете на месяц» (рег. № 8/32486 от 25.10.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 81, с. 1 Информбанка.

Вступило в силу с 27.10.2017 г.

Пост. от 23.10.2017 № 61 «О минимальных потребительских бюджетах для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава» (рег. № 8/32487 от 25.10.2017)

Подробнее см. «ЭГ» № 81, с. 1 Информбанка.

Вступило в силу с 27.10.2017 г.

Пост. от 20.10.2017 № 57 «О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 10 апреля 2000 г. № 47» (рег. № 8/32490 от 25.10.2017)

Изменения и дополнения внесены в Инструкцию о порядке исчисления среднего заработка, утв. постановлением Минтруда от 10.04.2000 № 47. В частности, определено, что при исчислении среднего заработка полным месяцем считается календарный месяц, в котором работник отработал все рабочие дни согласно правилам внутреннего трудового распорядка или утвержденному графику работ (сменности), а также дни его отсутствия в соответствии с законодательством, в случаях сохранения среднего заработка в размере 100%.

Вступило в силу с 28.10.2017 г.

МИНЗДРАВ

Пост. от 11.10.2017 № 91 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2014 г. № 35» (рег. № 8/32484 от 24.10.2017)

Вступает в силу с 2.11.2017 г.

Пост. от 11.10.2017 № 92 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенических нормативов «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Предельно допустимые уровни загрязнения кожных покровов вредными веществами» и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 октября 2004 г. № 94» (рег. № 8/32492 от 26.10.2017)

Вступает в силу с 2.11.2017 г.

ГКНТ

Пост. от 23.10.2017 № 18/34/19 (совместное с Минфином и МНС) «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» (рег. № 8/32488 от 25.10.2017)

Признано утратившим силу постановление ГКНТ, Минфина и Государственного налогового комитета от 27.04.2001 № 3/46/55 «Об утверждении Положения о порядке использования коммерческими и некоммерческими организациями Республики Беларусь суммы прибыли и высвободившихся денежных средств в связи с предоставлением льгот, предусмотренных пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 31 августа 2000 г. № 479».

Вступило в силу с 28.10.2017 г.