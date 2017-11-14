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№85 (2092) от 14.11.2017

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№85 (2092) от 14.11.2017

14 ноября 2017 года

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Консультации

Непроизводственный несчастный случай

14.11.2017

Несчастный случай может быть отнесен к непроизводственным только по результатам проведенного расследования.

Согласно п. 24 Правил расследования и учета не­счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утв. постановлением Совмина от 15.01.2004 № 30 (далее – Правила), несчастный случай оформляется актом о непроизводственном несчастном случае формы НП, если повреждение здоровья, смерть потерпевшего:

1) произошли вследствие установленного судом либо подтвержденного органами прокуратуры, Следственного комитета или иным уполномоченным госорганом умысла потерпевшего (совершение им противоправных деяний, в т.ч. хищение и угон транспортных средств) или умышленного причинения вреда своему здоровью (попытка самоубийства, самоубийство, членовредительство и т.п.). Подтвердить умысе...

Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 85 за 14 ноября 2017 года
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