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Непроизводственный несчастный случай
Несчастный случай может быть отнесен к непроизводственным только по результатам проведенного расследования.
Согласно п. 24 Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утв. постановлением Совмина от 15.01.2004 № 30 (далее – Правила), несчастный случай оформляется актом о непроизводственном несчастном случае формы НП, если повреждение здоровья, смерть потерпевшего:
1) произошли вследствие установленного судом либо подтвержденного органами прокуратуры, Следственного комитета или иным уполномоченным госорганом умысла потерпевшего (совершение им противоправных деяний, в т.ч. хищение и угон транспортных средств) или умышленного причинения вреда своему здоровью (попытка самоубийства, самоубийство, членовредительство и т.п.). Подтвердить умысе...
Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист