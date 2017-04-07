Не родной ребенок и дополнительный свободный день

Вправе ли наниматель предоставить работнику один дополнительный свободный от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка в ситуации, когда работник, находясь в браке со своей супругой, воспитывает троих детей (5, 8 и 10 лет), один из которых является ему не родным, и работник его не усыновлял?

Частью 2 ст. 265 ТК предусмотрено предоставление одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка в порядке и на условиях, определяемых республиканским органом государственного управления, проводящим государственную политику в области труда, по письменному заявлению работника, являющегося:

– матерью (мачехой);

– отцом (отчимом);

– опекуном (попечителем) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо троих и более детей в возрасте до 16 лет.

Порядок и условия предоставления свободного дня в неделю определены Инструкцией о порядке и условиях предоставления одного дополнительного свободного от работы дня в неделю с оплатой...