Нас мало. Нас все меньше: численность населения опять стала снижаться

Напомним, что процесс депопуляции, т.е. снижения численности населения, начавшийся с 1994 г., продолжал развиваться в нашей стране до 2013 года включительно. С 2014 года ученые отмечают увеличение (пусть и незначительное) естественного прироста населения (на 1 января 2013 г. число жителей составляло 9,464 млн. чел., на 1 января 2014 г. – 9,468 млн. чел., на 1 января 2015 г. – 9,481 млн. чел., на 1 января 2016 г. – 9,498 млн. чел., на 1 октября 2016 г. – 9,595 млн. чел.). Складывается впечатление, что именно октябрь прошлого года стал переломной точкой, а затем численность населения снова стала снижаться: на 1 января 2017 г. – 9,504 млн. чел., на 1 октября – уже 9,496 млн. чел.

Таким образом, за год мы потеряли 9389 человек, или население небольшого городка. Люди стали чаще умирать (на 1 октября 2017 г. число умерших с начала года достигло 89 320 чел., что на 406 больше, чем год назад) и меньше рожать (77 741 родившихся на ту же дату, что на 11 693 чел. меньше, чем год назад). Естественная убыль населения достигла 11 579 чел., тогда как год назад наблюдался относительный прирост (+520 чел.).

Не спасает Беларусь и миграционный прирост, который существенно улучшал наши показатели в прошлые годы: на 1 октября 2017 г. он составил всего 2649 чел., а это на 3632 чел. меньше, чем год назад.

Несколько сгладить негативный эффект от этих цифр могут разве что данные по продолжающемуся снижению младенческой смертности – 2,9 ребенка на 1 тыс. рожденных (на 1 января 2010 г. – 4,7 ребенка, на 1 января 2014 г. – 3,5 ребенка, на 1 января 2017 г. – 3,2 ребенка), а также рост числа заключенных браков – до 53 207 (+1244 к прошлому году) и снижение числа разводов – до 23 138 (–938 к 1 октября 2016 г.).

Однако такими темпами вряд ли удастся решить задачу, которая была поставлена Президентом Беларуси в августе т.г. – не только сохранить, но и увеличить положительную динамику прироста населения. А уж до глобальной цели – добиться, чтобы в нашей стране проживало 15 млн. человек, – вряд ли доживут не только наши дети, но и внуки. Особенно если исполнится прогноз, разработанный НИЭИ Министерства экономики, согласно которому предположительная численность населения старше трудоспособного возраста к 2035 году достигнет 27,7%, что существенно увеличит демографическую нагрузку на трудоспособное население. Напомним, что на начало 2017 г. этот показатель составлял 25,3% (на 1,9% больше, чем на начало 2016-го), и он продолжает ухудшаться.

Прогнозы независимых демографов при этом неутешительны: несмотря на все усилия властей, население Беларуси будет продолжать уменьшаться и без учета внешней миграции его численность к 2030 году может упасть до 9 млн. чел.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ