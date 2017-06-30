Налоговые консультанты ждут указа

«Введение института налоговых консультантов – признак зрелости налоговой системы», – отметил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич. В европейских странах этот институт развивался десятилетиями, а у нас он создается гораздо быстрее. По мнению инициаторов проекта, его необходимость в Беларуси обусловлена недостатком «дол­ж­ной консалтинговой поддерж­ки налогоплательщиков». Оши­б­ки приводят к штрафам, а иногда – к переплате налогов, что тоже негативно сказывается на финансовом состоянии субъектов хозяйствования. Предполагается, что налоговый кон­сультант станет квалифицированным посредником между инспекциями МНС и плательщиками, защитником интересов последних, в т.ч. в суде. Конструктивное сотрудничество консультантов и налоговых ор­ганов может способствовать улучшению системы налогообложения в стране, полагает замминистра. При этом у аудиторов и консультантов будут свои ниши. Важная особенность нового института – личная ответственность консультантов за свои ошибки, если они повлекли штрафные санкции и пени для их клиентов. В проекте указа предусмотрено страхование профессиональной ответственности.

Проект указа одобрен президиумом Совмина и передан на рассмотрение в Администрацию Президента, сообщил В. Муквич. Поэтому можно ожидать вне­дрения этого новшества еще до конца года.

Появление нового института соответствует цели устойчивого развития и будет способствовать получению достойной работы и возможности обращаться за консультацией к независимым экспертам, уверена координатор проектов Программы развития ООН Наталья Карканица. По ее словам, в ЕС считается, что на 1000 жителей должен быть 1 налоговый консультант. Так, в Германии их более 90 тысяч, в Чехии – 4,5 тыс. При таком нормативе в Беларуси нужно около 10 тыс. налоговых консультантов, что все же кажется несколько завышенным. Для сравнения, в России их около 6 тыс., причем сертификация в этой области остается добровольной, хотя сама профессия существует уже 15 лет. Впрочем, реальную потребность в подобных услугах удастся оценить лишь после принятия указа и создания саморегулируемой организации – Палаты налоговых консультантов.

По мнению Н. Карканицы, появление налоговых консультантов позволит сократить затраты государства на налоговое администрирование и будет способствовать росту инвестиций. Полагаем, что первое произойдет лишь в случае сокращения консультационных подразделений инспекций МНС. Что до второго, то тут существует множество других факторов, которые влияют на приток капитала гораздо существеннее.

Подписание указа, который готовился в течение 2 лет, возможно уже и в июле, считает руководитель проекта по содействию создания института налоговых консультантов в Беларуси Таисия Елецких. Она тоже надеется, что он станет частью системы правосудия в стране, обеспечит защиту ин­тересов налогоплательщиков, улуч­шит взаимопонимание с налоговыми органами, даст толчок к развитию бухгалтерского аутсорсинга и налоговой медиации.

При работе над проектом был изучен опыт Германии, Швеции и Чехии. Хотя есть 3 возможных направления развития института налоговых консультантов: пол­ная подконтрольность государству (ЮАР, Китай, Япония), полное саморегулирование и сочетание этих двух вариантов. Есть и другие различия. Например, в Германии профессиональная страховка покрывает дополнительно начисленные суммы налогов и штрафные санкции, у нас она будет покрывать только штрафы и пени.

Пока в Беларуси сертификаты налоговых консультантов получили 37 человек. Но желающих попасть в пилотную группу было более 240. Так что отбор был достаточно тщательным. Готовить налоговых консультантов в нашей стране намерены Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров БГЭУ и Минский инновационный университет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Евросоюзе собираются ввести новые требования к аудиторам, бухгалтерам и налоговым консультантам. Их обяжут сообщать контролирующим органам о любых схемах уклонения от уплаты налогов, применяемых их клиентами. Речь идет об использовании потерь для снижения общей величины налоговых обязательств, специальных налоговых режимов, соглашений, проходящие через страны, не придерживающиеся международных стандартов добросовестного управления, и т.д.

Как предлагает Еврокомиссия, сообщать о применении подобных схем будут обязаны аудиторы и налоговые консультанты, которые предложили такую схему обслуживаемой компании или индивидуальному клиенту, сами получатели, если их консультант не является резидентом ЕС или связан профессиональными правилами в отношении конфиденциальности, а также если схема разработана штатными специалистами. Согласно плану европейских регуляторов такие схемы будут заранее автоматически доводиться до сведения налоговых властей, а страны – члены ЕС также автоматически будут обмениваться полученной информацией через централизованную базу. В Еврокомиссии уверены, что сложные схемы налоговой минимизации никогда не обходятся без участия консультантов, помогающих компаниям избежать налогов.

Автор публикации: Валерия ГЕРАСИМОВА