Налог на доходы и международные перевозки

Облагаются ли в 2017 г. налогом на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство (далее – налог на доходы), доходы иностранной компании, не осуществляющей деятельность в Беларуси через постоянное представительство, полученные от оказания резиденту Беларуси транспортных услуг по международным грузоперевозкам при условии, что во избежание двойного налогообложения иностранная организации представит справку о постоянном местонахождении?

Такие доходы могут не облагаться налогом на доходы с учетом нижеперечисленных обстоятельств и условий.

Согласно подп. 1.1 п. 1 ст. 146 НК объектом обложения налогом на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство, признаются плата за перевозку, фрахт, демередж и прочие платежи, возникающие при перевозках, в связи с осуществлением международных перевозок (за исключением перевозки пассажиров в международных перевозках, платы за перевозку, фрахта, диспача, демереджа, возникающих в связи с осуществлением международных перевозок грузов морским транспортом), а также платежи за оказание транспортно-экспедиционных услуг (за исключе...