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№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

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На хитрую схему есть свой винт

14.04.2017
На хитрую схему есть свой винт

Органы финансовых расследований предотвратили попытку незаконного получения одной из фирм Минской области из бюджета ранее уплаченного НДС на сумму более 600 тыс. USD.

По информации Управления Департамента финансовых рас­следований КГК по Минской об­ласти и г. Минску, данная компания активно ввозила на протяжении значительного времени круп­ные партии овощей и фруктов из стран Евросоюза для дальнейшей реализации в Беларусь. Проверяющим показалось подозрительным, что с поставщиками белорусская компания не вела никаких взаиморасчетов, а денежных средств от реализации товаров на свои счета тоже не получала. Таким об­разом, объем ввозимой продукции рос, доходы от ее продажи в республике были многократно ниже, а в налоговых декларациях значились многомиллионные убытки. Явное несоответствие данных показателей подтолкнуло к более детальному анализу такого дисбаланса и вскрыло «хитро придуманную и практически реализованную схему».

Впрочем, схема была скорее примитивной, чем «хит­рой». Вве­зенная продукция продавалась за наличный рас­чет, а реализация документально офор­м­лялась в адрес лжеструктур. Естественно, при этом начисленные суммы НДС были минимальными. Но неуплаты налогов и сокрытия выручки бизнесменам показалось недостаточным, и они утратили чувство меры.

При подаче заявления на ликвидацию и прохождении лик­видационной проверки ком­пания попыталась незаконно вернуть уплаченный при ввозе НДС, т.к. по фик­тивным документам он пре­вышал начисленный «ввозной» налог. Почему-­то работников налоговых органов ввела в заблуждение такая арифметика, и они приняли требование ликвидируемой компании о возврате ранее уплаченного НДС на сумму 1,25 млн. BYN. Платеж из казначейства уже был практически завершен, ког­да в дело вмешались работники органов финансовых расследований и специалисты ДФР. Счета компании были за­блокированы, перечисление денег заморожено, а затем они вернулись в казначейство.

Затем в ходе проверки выяснилось, что компанию воз­главляло подставное лицо, которое действовало в интересах людей, фактически ор­ганизовавших дан­ную схему и рассчитывавших получить в придачу дополнительный доход из бюджета. Теперь, по-видимому, их ждет уголовное дело.

Попытки незаконного возврата НДС – одно из самых массовых и типичных нарушений, встречающихся во многих странах. Этому способствуют множество схем (в т.ч. с использованием фирм-«однодневок»), слож­ность администрирования НДС, пробелы в законодательстве и коррупция. К примеру, по данным FATF, потери только от «карусельной» схемы уклонения от НДС в Евросоюзе достигают 60 млрд. EUR в год, а по некоторым оценкам в России ущерб от незаконного возмещения НДС составлял в иные годы 700–900 млрд. RUB. Поэтому в российской судебной практике сложилось мнение, что такие пре­ступления должны квалифицироваться не как уклонение от уплаты налогов (ст.ст. 196, 198 УК РФ), а как мошенничество (ст. 159 УК РФ) – хищение из бюджета денежных средств под видом вычета или возврата НДС с использованием фиктивных схем, подставных компаний, номинальных директоров. Заметим, что наказание за такое преступление куда более суровое как в России, так и в Беларуси. Аналогичный подход применяется также в странах Евросоюза и ряде других стран, в т.ч. в Сингапуре и Китае.

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