На хитрую схему есть свой винт

По информации Управления Департамента финансовых рас­следований КГК по Минской об­ласти и г. Минску, данная компания активно ввозила на протяжении значительного времени круп­ные партии овощей и фруктов из стран Евросоюза для дальнейшей реализации в Беларусь. Проверяющим показалось подозрительным, что с поставщиками белорусская компания не вела никаких взаиморасчетов, а денежных средств от реализации товаров на свои счета тоже не получала. Таким об­разом, объем ввозимой продукции рос, доходы от ее продажи в республике были многократно ниже, а в налоговых декларациях значились многомиллионные убытки. Явное несоответствие данных показателей подтолкнуло к более детальному анализу такого дисбаланса и вскрыло «хитро придуманную и практически реализованную схему».

Впрочем, схема была скорее примитивной, чем «хит­рой». Вве­зенная продукция продавалась за наличный рас­чет, а реализация документально офор­м­лялась в адрес лжеструктур. Естественно, при этом начисленные суммы НДС были минимальными. Но неуплаты налогов и сокрытия выручки бизнесменам показалось недостаточным, и они утратили чувство меры.

При подаче заявления на ликвидацию и прохождении лик­видационной проверки ком­пания попыталась незаконно вернуть уплаченный при ввозе НДС, т.к. по фик­тивным документам он пре­вышал начисленный «ввозной» налог. Почему-­то работников налоговых органов ввела в заблуждение такая арифметика, и они приняли требование ликвидируемой компании о возврате ранее уплаченного НДС на сумму 1,25 млн. BYN. Платеж из казначейства уже был практически завершен, ког­да в дело вмешались работники органов финансовых расследований и специалисты ДФР. Счета компании были за­блокированы, перечисление денег заморожено, а затем они вернулись в казначейство.

Затем в ходе проверки выяснилось, что компанию воз­главляло подставное лицо, которое действовало в интересах людей, фактически ор­ганизовавших дан­ную схему и рассчитывавших получить в придачу дополнительный доход из бюджета. Теперь, по-видимому, их ждет уголовное дело.

Попытки незаконного возврата НДС – одно из самых массовых и типичных нарушений, встречающихся во многих странах. Этому способствуют множество схем (в т.ч. с использованием фирм-«однодневок»), слож­ность администрирования НДС, пробелы в законодательстве и коррупция. К примеру, по данным FATF, потери только от «карусельной» схемы уклонения от НДС в Евросоюзе достигают 60 млрд. EUR в год, а по некоторым оценкам в России ущерб от незаконного возмещения НДС составлял в иные годы 700–900 млрд. RUB. Поэтому в российской судебной практике сложилось мнение, что такие пре­ступления должны квалифицироваться не как уклонение от уплаты налогов (ст.ст. 196, 198 УК РФ), а как мошенничество (ст. 159 УК РФ) – хищение из бюджета денежных средств под видом вычета или возврата НДС с использованием фиктивных схем, подставных компаний, номинальных директоров. Заметим, что наказание за такое преступление куда более суровое как в России, так и в Беларуси. Аналогичный подход применяется также в странах Евросоюза и ряде других стран, в т.ч. в Сингапуре и Китае.