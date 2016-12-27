Мясо под реэкспортным соусом

«Продовольственные» разборки между Беларусью и Россией продолжаются. В конце прошлой недели Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору направила Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Мин­сельхозпрода Беларуси письмо, в котором сообщила, что по данным, полученным через автоматизированную систему «Аргус» (государственный ветеринарный надзор), в 2016 г. увеличился объем отгрузки в адрес российских получателей подконтрольных госветнадзору товаров с белорусского пред­приятия СООО «Георгий и сыновья» до 10 462 т (говядина мороженая и охлажденная).

Основными поставщиками сырья для этого предприятия в 2016 г. были белорусские предприятия ООО «Мяс­ной двор «Тарасово», ООО «Двенадцать мастеров», которые ввозили говядину в Беларусь из Украины, утверждают в Россельхознадзоре. Общий объем поставок говядины мороженой и охлажденной – 9035 т. Такой объем отгрузок вызывает подозрение в происхождении этой продукции, а потому Россельхознадзор настаивает на проведении ознакомительного визита на указанные предприятия для выяснения происхождения продукции.

До проведения указанного визита Россельхознадзор просит Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси изменить статус СООО «Георгий и сыновья» в Реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства – члена Таможенного союза на территорию другого государства – члена Таможенного союза, на «временно ограничено». Кроме того, Россельхознадзор считает необходимым ввести с 23.12.2016 временные ограничения на поставки продукции этого предприятия на территорию РФ до проведения ознакомительного визита в Беларусь и подведения его результатов.

Всего реэкспорт через Беларусь в РФ украинского мяса, запрещенный с начала 2016 г., оценивается минимум в 100 млн. USD, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, канал незаконных поставок говядины через Беларусь пролегает через несколько компаний, одна из которых – СООО «Георгий и сыновья».

Заметим, что такая компания зарегистрирована в д. Слобода (Шершуны) Минского района и занимается переработкой и экспортом мяса. В апреле прошлого года у Россельхознадзора были претензии к качеству ее продукции. По словам С. Данкверта, в 2016 г. это предприятие поставило в Россию не менее 10,5 тыс. т мяса и за счет незаконных поставок могло заработать до 100 млн. USD. Теперь Россельхознадзор уже ввел запрет на поставки мяса СООО «Георгий и сыновья» и намерен распространить его и на другие предприятия, подозреваемые в реэкспорте украинской говядины.

В этом году Беларусь увеличила по­ставки говядины в Россию на 20%, утверждает С. Данкверт. По состоянию на 20 декабря было ввезено 162 тыс. т говядины, годом ранее на ту же дату – примерно 130 тыс. т. «Не могли понять – откуда такое увеличение поставок. Должны были тогда упасть поставки молока, но они также возросли», – отметил С. Данкверт. Зато на границе специалисты Россельхознадзора обнаруживают машины с мясом, на котором срезаны клейма, добавил он.

«Не надо поставлять нам в Россию санкционную продукцию. Ввоз этого мяса – результат недостоверной сер­тификации, которую проводят нес­колько ветеринарных врачей, – считает Данкверт. – Без участия властей это не могло происходить».

Отметим, что, по данным Белстата, за январь–октябрь т.г. в республике было произведено 165,6 тыс. т говядины – на 3,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (без учета фермерских хозяйств и малых пред­приятий). При этом за год численность крупного рогатого скота в сельхозорганизациях уменьшилась на 47,7 тыс. голов (на 1,1%). В то же время из Беларуси в РФ было ввезено 85,5 тыс. т говядины свежей и охлажденной (на 2,3% больше, чем за 10 месяцев 2015 г.) и 42,1 тыс. т замороженной говядины – на 60,4% больше, чем годом ранее. Правда, в стоимостном выражении из-за существенного падения долларовых цен экспорт первой сократился на 10,7% (до 258,7 млн. USD), а второй – вырос лишь на 41,5% (до 123,3 млн. USD). А из Украины было ввезено 12 тыс. т говядины свежей и охлажденной, которая в прошлом году в республику не поставлялась, а также 1807 т замороженной говядины – в 6,2 раза больше, чем за ян­варь–­октябрь 2015 г. Кстати, поставки свинины из РФ в Беларусь за этот же период выросли в 7,9 раза, до 4,4 тыс. т. Но у нас, кажется, никто против этого не возражает.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ