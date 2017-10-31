Международные банки развития профинансировали в СНГ проекты на 1,5 млрд. USD

В III квартале 2017 г. международные банки развития (МБР) одобрили финансирование в странах СНГ проектов на сумму 1,5 млрд. USD. На долю Беларуси из этой суммы пришлось всего 119 млн. Такие данные содержит обзор инвестиционной деятельности, подготовленный ЕАБР.

Объем нового инвестиционно-­проектного финансирования МБР в частном секторе в странах СНГ по сравнению со II кварталом 2017 г. сократился в 1,6 раза и составил 613 млн. USD. Всего Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) утвердили к финансированию 18 проектов. Из них 6 проектов на сумму 365 млн. USD приходится на ЕАБР (т.е. 60% инвестиционно-проектного финансирования), 1 проект на 118 млн. USD подписал ЕИБ, 2 – ЧБТР на 67 млн. и 9 – ЕБРР на 63 млн. USD.

Азиатский банк развития, МФК, Азиатский банк инфра­структурных инвестиций, Новый банк развития, Исламский банк развития, Северный ин­вестиционный банк, Международный инвестиционный банк, Международный банк экономического сотрудничества в III ква­р­тале не сообщали об одо­брении новых инвестиционно-проектных займов в частном секторе.

Почти треть проектов в част­ном секторе реализуется в финансовой сфере. Здесь общая сумма кредитов МБР составляет 200 млн. USD, в т.ч. на под­держку малого и среднего бизнеса, а также лизинговые операции. Из них самый круп­ный проект на 92,06 млн. USD – инвестиционный кредит ЕАБР компании «ТрансФин-М» для закупки карьерных самосвалов БелАЗ. Однако бОльшая часть одобренных и подписанных проектов в частном секторе приходится на Россию (48%, 3 проекта) и Казахстан (32%, 4 проекта). Основным инвестором для этих стран является ЕАБР. В Украине одобрены и подписаны 3 проекта на сумму 62 млн. USD, в Молдове – 2 на 34 млн. USD, в Армении – один на сумму 10 млн. USD.

Члены Группы Всемирного банка утвердили к финансированию 12 проектов, включающих специальные суверенные займы правительствам, техническую по­мощь и гранты, на общую сумму 926 млн. USD. Из них 57%, или 531 млн. USD направляются в сектор госуправления. Соб­ст­венно половина средств (460 млн.) – это заем Нового Банка развития России на финансирование инфра­структуры и внедрение информационных тех­нологий в судебную систему в рамках федеральной целевой программы до 2020 г.

Доля ИБР составила 30% (1 проект на сумму 273 млн. USD), организаций Группы ВБ (МБРР и Международной ассоциации развития) – 14% (5 проектов на 131 млн.), ЕБРР – 6% (1 проект на 59 млн.), АБР – 0,3% (4 проекта на 3 млн. USD).

Из средств, направленных в финансовый сектор, 13% приходится на Беларусь. Это займы Группы ВБ на 60 млн. USD правительству для реализации проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, а также заем ЕБРР на 59 млн. USD для дальнейшего предоставления субординированного кредита Бел­инвестбанку для поддержания его капитализации и рас­ширения операций банка в соответствии с одобренной биз­нес-­стратегией.

Среди финансовых институтов в странах СНГ, кредитуемых международными банками, к сожалению, не упомянута ни одна белорусская организация. Между тем ЕАБР участвует в выпусках облигаций казахстанских энергетических компаний АО «КазТрансГаз» и АО «KEGOC».

На 2 месте – агропромышленный сектор, где совокупный объем финансирования составил 190 млн. USD (31%), из которых более 100 млн. – кредит Европейского инвестиционного банка для АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и на поддержку малого бизнеса в Казахстане. Тран­спортный сектор пред­ставлен проектом ЕАБР с объемом инвестиций в размере 10 млрд. RUB (174 млн. USD, 28% от суммы всех одобренных и подписанных в III квартале проектов), направленных на стро­ительство Центральной коль­цевой автомобильной дороги в России на основе государственно-частного партнерства. ЕАБР и ЕБРР также финансируют энергетические проекты в Казахстане и России.

В производство и сектор услуг было направлено всего 2% общего финансирования. Но и здесь на долю Беларуси ничего пока не досталось.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА