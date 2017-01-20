Куда уходит вкладыш

Новый сотрудник пришел оформляться, принес трудовую книжку. При ее рассмотрении было обнаружено, что штамп о выдаче вкладыша стоит, а самого вкладыша нет. Последняя запись об увольнении сделана в 2009 г. Работник говорит, что потом он устроился в организацию, которая должна была вклеить вкладыш, но, может быть, потеряла его или испортила. Он проработал в этой компании пару месяцев, поэтому стаж из вкладыша ему «не нужен». До 2016 г. не работал. Завести вкладыш необходимо, т.к. трудовая закончилась.

Согласно п. 60 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 (далее – Инструкция № 40), в случаях, когда в трудовой книжке работника заполнены все страницы соответствующих разделов или одного из них, она дополняется вкладышем. Вкладыш вшивается в трудовую книжку между последним листом и правой обложкой трудовой книжки и без трудовой книжки недействителен.

При выдаче каждого вкладыша на титульном листе трудовой книжки вверху производится запись либо ставится штамп «Выдан вкладыш» с указанием серии и номера вкладыша (п. 61 Ин­струкции № 40).

В рассматриваемой ситуации у работника имеется трудовая книжка, в которой свободного...