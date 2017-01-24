Кто поможет в трудоустройстве

36 субъектов зарегистрировано на 20 января т.г. в Реестре агентств по трудоустройству, опубликованном на сайте Минтруда и соцзащиты. Среди них 24 компании и 8 индивидуальных предпринимателей.

Напомним, с 1 января в соответствии со ст. 15 Закона «О занятости населения Республики Беларусь» (в ред. Закона от 18.07.2016 № 409-З) юрлица и индивидуальные пред­приниматели, оказывающие в нашей стране гражданам услуги по содействию в трудоустройстве, должны быть включены в Реестр агентств по трудоустройству. Порядок ведения такого реестра и Положение об услугах по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гра­жданам агентствами по трудоустройству, и порядке их предоставления, утверждены постановлением Совмина от 22.10.2016 № 855.

Перечень услуг по содействию в трудоустройстве включает консультирование по во­просам составления резюме, его составление (редактирование) и распространение среди потенциальных нанимателей, организацию работы по проф­ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и (или) получения дополнительного профессионального образования, предоставление ин­формации о спросе и предложе­нии на рынке труда, а также о наличии у нанимателя свободных рабочих мест и требованиях, предъявляемых нанимателем к кандидатам. Кроме того, агентства могут заниматься подготовкой к собеседованию с нанимателем и организацией таких собеседований, содействием в оформлении трудовых отношений, а также в подборе подходящего места работы.

В конце прошлого года сообщалось, что в республике действует около 70 таких агентств. Видимо, не все из них успели или пожелали зарегистрироваться в реестре. Оказание услуг по содействию в трудоустройстве лицами, не включенными в Реестр агентств по трудоустройству, запрещается.