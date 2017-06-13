Круглосуточная работа для одинокой матери

Поскольку она стала вдовой, надо ли получить ее согласие на работу в ночное время (выходные и праздничные дни)? Может ли она отказаться от чего-то одного, например, только от ночных часов? Может ли ей быть установлено неполное рабочее время?

Женщины, имеющие детей от 3 до 14 лет, могут привлекаться к ночным, сверхурочным работам, работе в государственные праздники, праздничные дни, выходные дни и направляться в служебную командировку только с их письменного согласия (ст. 263 ТК). Следовательно, наниматель и ранее должен был получить согласие женщины на привлечение к ночным работам.

При составлении графика работ (сменности) наниматель должен получить согласие женщины, имеющей ребе...