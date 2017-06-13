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№43 (2050) от 13.06.2017

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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Круглосуточная работа для одинокой матери

13.06.2017

Сотрудница с тремя детьми (младшему 3 года) работала круглосуточно (сутки через трое).

Поскольку она стала вдовой, надо ли получить ее согласие на работу в ночное время (выходные и праздничные дни)? Может ли она отказаться от чего-то одного, например, только от ночных часов? Может ли ей быть установлено неполное рабочее время?

Женщины, имеющие детей от 3 до 14 лет, могут привлекаться к ночным, сверхурочным работам, работе в государственные праздники, праздничные дни, выходные дни и направляться в служебную командировку только с их письменного согласия (ст. 263 ТК). Следовательно, наниматель и ранее должен был получить согласие женщины на привлечение к ночным работам.

При составлении графика работ (сменности) наниматель должен получить согласие женщины, имеющей ребе...

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