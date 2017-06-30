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№48 (2055) от 30.06.2017

30 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Командировка с транзитом

30.06.2017

Работник организации командирован в Милан (Италия). Маршрут: отъезд из Минска поездом до Вильнюса (прибытие в те же сутки), остановка на 3 часа и выезд из Вильнюса самолетом в Милан на следующие сутки; обратный вылет утром из Милана с пересадкой в Вильнюсе и прибытием вечером в Минск в те же сутки.

Как оплачиваются суточные за время пребывания в пути?

Возмещение суточных за время пребывания командированного работника за границей производится в иностранной валюте с включением дня отъезда из Беларуси и дня прибытия в Беларусь по нормам, установленным для государства, в которое направлен работник в командировку (п. 22 Инструкции о порядке и условиях предоставления гарантий и компенсаций при служебных командировках за границу, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.07.2010 № 115, далее – Инструкция № 115).

Днем отъезда (выбытия) из Беларуси считается день отправления (выезда) пассажирского транспорта, которым работник направлен в командировку из РБ, а днем прибытия в Бела...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»

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Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года
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