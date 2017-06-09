Коллективная материальная ответственность: можно ли отказаться и сохранить работу

История с иском ОАО «Милкавита» к своим со­трудникам заставила работников других пред­приятий забеспокоиться. Некоторые задаются вопросом: не станет ли для них договор коллективной материальной ответственности такой же проблемой?

Пока слушания по делу о возмещении 205 работниками ОАО «Милкавита» в равных долях недостачи на сумму 141,5 тыс. BYN, обнаруженной во время инвентаризации, приостановлены на основании ст. 174 УПК. Советский РОВД Гомеля по требованию прокуратуры пытается установить виновных в образовании недостачи. Правовые инспекторы профсоюза обратились также в Следственный комитет и Комитет госконтроля с просьбой расследовать произошедшее в рамках своей компетенции.

О том, могут ли работники защититься от подобных проблем, рассказывает юрист Алексей ШТЕЙНЕР.

– Кто является субъектом материальной ответственности в случае подобного иска: весь коллектив или каждый отвечает за себя?

– Коллективная (бригадная) материальная ответственность может быть установлена, только когда невозможно разграничить материальную ответственность и заключить с каждым работником договор об индивидуальной материальной ответственности. При этом письменный договор заключается между нанимателем и всеми членами коллектива (бригады). Соответственно, субъ­ектом материальной ответственности выступает коллектив, причинивший нанимателю ущерб при совместном выполнении от­дельных видов работ, а не конкретный работник.

Примерный перечень работ, при выполнении которых может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответст­венность, утвержден постановлением Минтруда от 14.04.2000 № 54 (далее – постановление № 54). С его учетом наниматель вправе на основании коллективного договора, а при его отсутствии – самостоятельно утвердить Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми могут заключаться письменные договоры о полной коллективной (бригадной) материальной от­ветственности (ч. 5 ст. 406 ТК). Но установить виновность или невиновность работников может только суд.

– То есть исковые претензии надо еще доказать?

– Наниматель не обязан конкретизировать вину каждого работника – у него договор с бригадой. А вот сотрудникам лучше собрать любые доказательства своей непричастности к недостаче, которые в итоге оценит суд. Это могут быть объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей, в т.ч. полученные путем использования систем видеоконференцсвязи, письменные и вещественные доказательства, заключения экс­пертов, а также другие носители информации, если с их помощью можно получить сведения о фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела (ст. 178 ГПК).

Суд может отказать нанимателю в иске к сотрудникам и освободить коллектив (бригаду) от возмещения ущерба, если установит, что он причинен не по их вине. Могут быть установлены конкретные виновники причиненного ущерба из числа членов данного коллектива. Освобождают от возмещения ущерба, если убыток относится к категории нормального производст­венно-хозяйственного риска (экс­периментальное производство, введение новых технологий и др.) (п. 19 Положения о коллективной (бригадной) материальной ответственности, утв. постановлением № 54).

– Почему бывшие работники завода должны отвечать за недостачу?

– Наниматель обязан возложить материальную ответственность пропорционально на всех членов коллектива, работавших в период причинения ущерба. Материальный ущерб возмещается в полном объеме на условиях долевой ответственности путем распределения его между членами данного коллектива пропорционально фактически проработанному времени за период от последней инвентаризации до дня обнаружения ущерба (п. 27 постановления Пленума Верховного Суда от 26.03.2002 № 2, далее – постановление № 2).

Для правильного определения ответственности каждого члена коллектива суду необходимо выяснять, соблюдены ли нанимателем предусмотренные законодательством правила установления коллективной (бри­гадной) материальной ответственности (по­становление № 54), предъявлены ли требования о возмещении ущерба ко всем членам коллектива, работавшим в период возникновения ущерба, выполнены ли обязанности по созданию условий, необходимых для сохранности ценностей.

– Может ли работник, под­писавший договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности, отказаться от такого соглашения?

– В одностороннем порядке – нет. Такой договор заключается при приеме на работу или, при необходимости, – в процессе работы. В случае отказа работника от заключения такого договора наниматель может предложить работнику другую работу, соответствующую его профессии, специальности, квалификации, должности, не связанную с за­ключением договора. При отсутствии такой работы или отказе работника от предложенной ему другой работы он может быть уволен в порядке, установленном законодательством.

– Предположим, работнику предложили другую «безответственную» работу. Он со­гласен либо отказался. Каким будет основание для увольнения/перевода?

– Основание увольнения может быть различным в зависимости от условий трудового договора.

Если необходимость заключения договора о коллективной (бригадной) материальной от­ветственности возникла в ходе работы у нанимателя, то введение такой ответственности – изменение существенных условий труда. Тогда в случае несогласия работник подлежит увольнению по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК с выплатой выходного пособия в размере не менее 2-недельного среднего заработка (ч. 2 ст. 48 ТК).

Отказ от подписания договора о коллективной материальной ответственности будет являться неисполнением работником обязанностей, возложенных на него трудовым договором, если в по­следнем изначально присутствовало такое условие. За неисполнение без уважительных причин обязанностей, возложенных трудовым договором, работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Если работник отказывается от подписания договора о коллективной (бригадной) материальной ответственности 2 и более раз, его можно уволить на основании п. 4 ст. 42 ТК (систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания).

Перевод на другую «безответственную» работу допускается только с согласия работника. Если он не согласен на перевод, у нанимателя нет оснований для его увольнения. Основанием для перевода является инициатива нанимателя и письменное согласие работника (ст. 30 ТК).

– В течение какого срока лиц, работавших на условиях кол­лективной материальной от­ветственности, можно при­влечь за недостачу?

– Основанием для привлечения членов коллектива (бригады) к материальной ответственности является материальный ущерб, причиненный недостачей, под­твержденной инвентаризационной ведомостью, а также порча материальных цен­ностей членами коллектива.

Привлечение к материальной ответственности производится на­нимателем после проведения проверки причин образования ущерба с учетом письменных объяснений, представленных чле­нами коллектива (бригады), а в необходимых случаях также заключений специалистов.

Срок исковой давности для подачи в суд иска о привлечении работника к коллективной (бригадной) материальной ответственности – 1 год со дня обнаружения ущерба (ч. 2 ст. 242 ТК). Днем обнаружения ущерба, выявленного в результате инвентаризации, при ревизии или проверке финансово-хозяйственной деятельности организации, следует считать день подписания соответствующего акта или заключения (ч. 2 п. 10 постановления № 2).

Продолжение темы см. на с. 12–16 Информбанка

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ