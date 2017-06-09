Консультации
Особенности коллективной (бригадной) материальной ответственности
Угроза материальной ответственности мотивирует работника исполнять свои трудовые обязанности надлежащим образом и в полном объеме, не допуская повреждения, порчи или хищения имущества нанимателя.
Материальная ответственность работника – это обязанность возместить в установленных законодательством размерах и порядке ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей виновным и противоправным действием (бездействием).
Трудовое законодательство предусматривает индивидуальную и коллективную материальную ответственность работников. Ее введение является правом, а не обязанностью нанимателя.
Согласно ст. 406 ТК при совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных им ценностей, когда невозможно разграничить материальную ответственность каждог...
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