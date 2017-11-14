Классификатор «Занятия» сменит ОКРБ «Профессии рабочих и должности служащих»

С 1 января 2018 г. общегосударственный классификатор «Профессии рабочих и должности служащих» упраздняется. Профессии и должности будут классифицироваться по Общегосударственному классификатору «Занятия».

С 1.01.2018 г. вступает в силу постановление Минтруда и соцзащиты от 24.07.2017 № 33, которым утвержден Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Занятия» (ОКРБ 014-2017).

Постановлением № 33 при­знаются утратившими силу по­становление Мин­труда и соцзащиты от 30.10.2007 № 139 «Об утверждении общегосударст­венного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 014-2007 «Занятия»» и постановление Минтруда и соцзащиты от 22.10.2009 № 125 «Об утверждении общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 «Профессии рабочих и должности служащих». Вместо двух утрачивающих силу общегосударственных классификаторов с 1 января 2018 г. будет действовать один.

Согласно п. 1 ОКРБ 014-2017 данный Общегосударственный классификатор применяется в числе прочего для систематизации наименований должностей служащих, профессий рабочих.

Пункт 3 ОКРБ 014-2017 содержит определения следующих терминов:

– работа – набор задач и обязанностей, которые выполняются или должны выполняться одним лицом, работающим у нанимателя или самозанятым. Похожим образом данное понятие определено в ОКРБ 014-2007;

– занятие – набор работ, характеризующихся высокой степенью совпадения выполняемых основных задач и обязанностей. Определение данного понятия в настоящее время содержится в ОКРБ 014-2007 и ОКРБ 006-2009 и по сути схоже с приведенным определением ОКРБ 014-2017. Однако ОКРБ 014-2017 более четко отражает суть понятия занятия, делая акцент на том, что занятие – это набор не любых работ, а работ со сходными задачами и обязанностями;

– профессия – род трудовой деятельности, требующий определенных знаний и навыков, приобретаемых путем обучения и практического опыта. Таким же образом данное понятие определено в ОКРБ 014-2007 и ОКРБ 006-2009;

– должность – служебное положение работника, обусловленное кругом его обязанностей, должностными правами и характером ответственности. Аналогично данное понятие определено в ОКРБ 014-2007 и ОКРБ 006-2009.

ОКРБ 006-2009 содержит также определения понятий специальности и квалификации, однако в ОКРБ 014-2017 они не включены. Вместе с тем определения указанных понятий содержатся в ст. 1 ТК.

Как и в таблице 1 ОКРБ 014-2007, в таблице 1 ОКРБ 014-2017 представлен перечень групп занятий. Всего выделяется 10 основных групп классификации занятий, каждая из которых делится на подгруппы. Подгруппы в свою очередь делятся на малые группы, а малые группы – на начальные группы.

Что касается кодов профессий рабочих и должностей служащих, в настоящее время они определяются в соответствии с ОКРБ 006-2009. При этом каждая профессия и должность имеют по два кода: согласно ОКРБ 014-2007 (ОКЗ) и ОКРБ 006-2009 (ОКПД). Код профессии или должности по ОКПД определяется согласно таблицам 1 и 9 ОКРБ 006-2009 соответственно, в которых также отдельным столбцом определены коды профессий и должностей по ОКЗ.

С 1 января 2018 г. профессии и долж­ности будут иметь один код – по ОКЗ (ОКРБ 014-2017). Данный код будет определяться в соответствии с таблицей 2 ОКРБ 014-2017. В этой таблице наименования должностей служащих и профессий рабочих распределены по начальным группам занятий, и в зависимости от принадлежности к той или иной начальной группе каждой профессии и должности присваивается код.

Как и ОКРБ 006-2009, ОКРБ 014-2017 содержит таблицы, определяющие коды выпусков Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД) и Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), коды категорий должностей служащих, коды квалификационных категорий должностей служащих, коды производных должностей служащих и профессий рабочих, коды разрядов. Однако в ОКРБ 014-2017 не включены имеющиеся в ОКРБ 006-2009 таблицы, определяющие коды классов квалификации, коды форм и систем оплаты труда, коды условий труда, коды степени механизации и автоматизации труда. Отсутствие в ОКРБ 014-2017 кодов классов квалификации связано с тем, что ч. 5 п. 2 Общих положений ЕТКС, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.03.2004 № 34, в действующей редакции определяет тарификацию рабочих как присвоение им разрядов, в то время как в недействующей редакции данная правовая норма относила к тарификации рабочих также присвоение им классов и категорий. Иными словами, в тарификации рабочих наблюдается тенденция к замене присвоения рабочим классов и категорий присвоением им разрядов.

ОКРБ 014-2017 включает алфавитный указатель в виде таблицы, в которой все профессии рабочих и должности служащих перечислены в алфавитном порядке с указанием их кодов, определяемых согласно таблице 2 ОКРБ 014-2017, а также кодов выпусков ЕТКС и ЕКСД. Для сравнения следует отметить, что в ОКРБ 006-2009 профессии и должности в алфавитном порядке перечисляются в таблицах 1 и 9 соответственно, а коды по ОКПД присвоены им в зависимости от расположения в алфавитном списке. Применительно к профессиям рабочих в таблице 1 ОКРБ 006-2009 указаны также диапазоны разрядов, для присвоения которых требуется среднее специальное образование. Таблица 2 ОКРБ 014-2017 такого диапазона разрядов не предусматривает.

Завершается ОКРБ 014-2017 приложением, которое содержит описания занятий по основным группам, подгруппам, малым и начальным группам (какие задачи возлагаются на отнесенных к указанным группам работников и какие обязанности данные работники выполняют).

Автор публикации: Елена ГАДЛЕВСКАЯ, юрист

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