Каждый пятый давал взятки

Почти каждый четвертый в мире давал взятки при обращении за государственными услугами, а в Беларуси – каждый пятый. Такие данные приведены в докладе «Барометр мировой коррупции – 2017», опубликованном 15 ноября Центром антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International.

Доклад основан на ин­тервью, проведенных с 2014 г. по январь 2017 г. среди 162 136 человек в 119 странах мира. При этом каждый четвертый опрошенный заявил, что платил взятки в течение последнего года при взаимодействии с теми или иными государственными органами. 57% опрошенных недовольны тем, как их правительства борются с кор­рупцией.

В среднем по миру наиболее коррумпированными считаются полицейские и избираемые чиновники: их назвали по 36% опрошенных. В част­ности, в Северной и Южной Америке полицию и народных избранников коррумпированными посчитали 46% опрошенных. В Азиатско-­Тихоокеанском регионе полицию назвали самым коррумпированным общественным инсти­тутом 39%, в странах Африки к югу от Сахары – 47%. Избранных представителей власти в Европе и Центральной Азии кор­румпированными считают 31% респондентов.

Правительство в мире считают коррумпированным 35% рес­пондентов, руководителей ком­паний – 34%, местные власти – 33%, глав государств (президентов и премьер-министров), а также налоговые органы – по 32%, судей и местных чиновников – 30%.

В Беларуси, по данным опроса TI, взятки приходилось давать 20% респондентов. В Рос­сии о даче взяток заявили 34% опрошенных, в Казахстане – 29%, в Украине, Азербайджане, Кыр­гызстане и Венесуэле – по 38%. Интересно, что в Армении и Литве о взятках сообщили по 24% участников опроса, в Латвии – 15%, Эстонии – всего 5%. Относительно низкой считают коррупцию в Италии, Польше и Грузии, где о взятках заявили по 7% опрошенных, в Германии и Испании – по 3%. В Китае взятки приходилось давать 26% респондентов, Тур­ции – 18%, Бразилии – 11%.

Самыми коррумпированными странами, согласно опросу Transparency International, оказались Йемен, где 77% респондентов заявили, что дают взятки, Индия (69%), Вьетнам (65%), Мексика (51%), Египет (50%), Судан и Марокко (48%).

В целом более половины опрошенных в мире, особенно те, кто моложе 24 лет, считают, что простые люди сами могут противостоять коррупции без участия властей. Но если в таких странах, как Бразилия, Гренландия, Коста-Рика, Парагвай и Португалия, этого мне­ния придерживается 82–83% респондентов, то в Беларуси – только 10%. Для сравнения: в Чехии таких активистов набралось 12%, Украине и Венгрии – по 14%, Словакии – 18%.

Напомним, в Беларуси в мае т.г. была принята Программа по борьбе с преступностью и кор­рупцией на 2017–2019 годы, опу­бликованная на сайте МВД. В ней отмечался существенный рост показателей преступности корыстно-экономической и служебно-экономической направленности. В 2016 г. по сравнению с 2014-м число хищений путем злоупотребления служебными полномочиями увеличилось на 48,9%, фактов взяточничества – на 60,4%, уклонений от уплаты сумм налогов, сборов – на 40,5%, служебных под­логов – на 10,2%.

В Программе предусматривалось намерение разработать и реализовать комплекс мер, на­правленных на расширение уча­стия общественных организаций, политических партий, а также граждан в реализации мер по предупреждению кор­рупции, при­нять меры по обеспечению про­зрачности проведения процедур государственных закупок, провести анализ исполнения законодательства и судебной практики. К сожалению, судя по данным Transparency International, население страны не ощущает пока ни заметных достижений вла­стей в сфере борьбы с коррупцией, ни воз­можности гражданского общества повлиять на этот процесс.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ