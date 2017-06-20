Кассовый аппарат без выручки

Кассовое оборудование используются в торговой организации для розничной торговли по образцам вне торгового объекта. Выручка поступает нерегулярно, либо ее может не быть в течение какого-то периода. Должен ли кассовый аппарат ежедневно включаться при отсутствии выручки, т.е. пробиваться Z-отчет с нулевыми оборотами, и, соответственно, заполняться книга кассира с нулевыми оборотами?