Вопрос-ответ
Кассовый аппарат без выручки
Кассовое оборудование используются в торговой организации для розничной торговли по образцам вне торгового объекта. Выручка поступает нерегулярно, либо ее может не быть в течение какого-то периода. Должен ли кассовый аппарат ежедневно включаться при отсутствии выручки, т.е. пробиваться Z-отчет с нулевыми оборотами, и, соответственно, заполняться книга кассира с нулевыми оборотами?
Согласно п. 3 Положения о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утв. постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 (далее – Положение № 924/16), юридические лица и ИП при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, проведении электронных интерактивных игр принимают наличные и (или) банковские платежные карточки (в т.ч. при внесении авансовых платежей, п...