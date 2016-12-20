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№98 (205) от 23.12.2016

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22 декабря 2016 года

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Консультации

Как сдать спецодежду

20.12.2016

Работодатель отказывается принять у увольняемого работника спецодежду нормального качества. Генеральный директор распорядился удержать стоимость спецодежды из расчета при увольнении работника. Имеет ли он на это право? В каких случаях работодатель может удержать стоимость спецодежды из зарплаты работника?

В соответствии с п. 30 Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.12.2008 № 209 (далее – Инструкция), средства индивидуальной защиты (СИЗ) являются собственностью нанимателя (помимо арендуемых им СИЗ) и подлежат возврату по окончании носки, увольнении работника до окончания сроков носки, переводе у того же нанимателя на другую работу, для которой выданные средства не предусмотрены типовыми нормами.

СИЗ (кроме арендуемых) могут оставаться в собственности работника по его желанию на основании письменного заявления с удержанием остаточной стоимости при его увольнении до окончания сроков носки или переводе у т...

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