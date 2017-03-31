Как минимизировать налоги и структурировать активы

В последние годы в налоговом законодательстве во всем мире произошло много изменений – отметил в докладе на форуме ассоциированный парт­нер фир­мы Rodl & Parther Александр Юдович. В частности, усилилось внимание к деятельности конт­ролируемых иностранных ком­паний (CFC), перераспределению прибыли корпораций между юрисдикциями с разным уров­нем налогообложения. В рос­сийском законодательстве с 2015 г. появились нормы, ограничивающие воз­можность оптимизации налогов с помощью таких схем. Принцип налогового резидентства, который лежит в основе правил исчисления налогов на доходы, прибыль и НДС, устаревает, считает А. Юдович. На смену ему идет понятие «центр жизненных интересов», использование которого затрудняет возможность уходить от налогообложения благодаря проживанию за рубежом более 183 дней. При этом законодательство ряда стран, в т.ч. России, требует раскрытия ин­формации о фактических получателях доходов CFC – бенефициарных владельцах таких ком­паний как условия применения соглашений об устранении двой­ного налогообложения. Все эти меры существенно снижают эффективность применения наиболее распространенных схем налоговой оптимизации, в т.ч. в рамках групп компаний и хол­дингов. Из-за этого российским бизнесменам приходится искать другие варианты, переводить активы на филиалы, трасты, использовать дарение и брач­ные договоры. В одной из российских компаний в связи с такими требованиями даже появился слоган «Раскрыться нельзя эмигрировать. Время решать!».

В Беларуси пока иные проблемы. Так, белорусским гражданам, проживающим или работающим за рубежом, надо учитывать валютное, налоговое и миграционное законодательство, предупредила юрист компании REVERA Татьяна Лызо. В частности, в соответствии с Указом Президента от 9.02.2015 № 49 осуществление индивидуальным предпринимателем, юридическим или физическим лицом валютной операции, связанной с движением капитала, без разрешения Нацбанка, ког­да в соответствии с законодательством оно требуется, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 БВ, а на ИП или юрлицо – вдвое выше. Кроме того, в течение 5 рабочих дней необходимо сообщать в налоговый орган по месту по­становки на учет об участии в иностранной компании (подп. 1.9.2 ст. 22 НК РБ). Но эта компания или физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РБ, не обязаны сообщать об участии в других иностранных организациях, если оно не связано с налогообложением в РБ. Чтобы подтвердить, что гражданин РБ не является ее налоговым резидентом, по словам Т. Лызо, желательно оформление постоянного проживания за границей паспортом серии РР. Но тогда придется прекратить деятельность в качестве индивидуального пред­принимателя, рассчитаться с бюджетом, заплатить алименты.

Много внимания выступавшие на форуме специалисты уделяли вопросам получения «экономического гражданства» как законного способа налоговой оптимизации. К примеру, по программе «Гражданство Мальты через ин­вестиции» основной заявитель обязан внести вклад в фонд национального и социального развития этого государства на сумму 650 тыс. EUR, а за детей и супруга – по 25 тыс. EUR, незамужние дети от 18 до 26 лет и родители на иждивении – по 50 тыс. EUR каждый. При этом соискатель должен инвестировать в недвижимость не менее 350 тыс. EUR на 5 лет или заключить договор аренды недвижимости на такой же срок с годовой арендной платой не менее 16 тыс. EUR в год, приобрести гособлигации на 150 тыс. EUR, не продавая их в течение 5 лет. Это позволяет проживать на Мальте неопределенное время, причем налогами облагаются только получаемые в этой стране доходы.

Гражданство Кипра можно получить, если приобрести там объект недвижимости на сумму 500 тыс. EUR либо осуществить другие инвестиции на сумму не менее 1,5 млн. EUR в финансовые активы кипрских компаний, альтернативные инвестфонды или ценные бумаги. При этом достаточно 1 раз съездить на Кипр – для сдачи биометрических данных и получения вида на жительство.

Таким образом, некоторые страны готовы побороться за привлечение капитала, в т.ч. из Беларуси, судя по активной агитации на форуме в Минске. Правда, старания докладчиков не были вознаграждены столь же активной реакцией остальных участников форума. То ли у отечественных бизнесменов, которые могут считаться особо состоятельными клиентами, пока нет интереса к предложениям по оптимизации налогообложения в международном мас­штабе и минимизации рисков, то ли они слишком осторожны, чтобы пуб­лично позиционировать свой ин­терес к таким вопросам.

Автор публикации: Валерия ГЕРАСИМОВА

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 01.01.2018