Качество нашей жизни планируется улучшить

Стремлениям к обеспечению высокого уровня жизни посвящена глава 8 Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы (далее – программа). Здесь перечислены все отраслевые социальные госпрограммы, но и расставлены акценты при их применении.

Уровень жизни населения характеризуется, как правило, такими параметрами, как занятость, денежные доходы на душу населения, годовые потребительские расходы в расчете на домашнее хозяйство. Однако в программе ориентирами в ближайшие 5 лет стали 8 показателей, некоторые из которых откровенно оффтоп.

Демография и здоровье

Цели демографической политики в 2016–2020 г. – стабилизация численности населения на уровне 9,5 млн. человек и увеличение ожидаемой продолжительности жизни с 73,9 до 75,3 лет. Индикаторы прогресса заложены в госпрограмме «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» (см. «ЭГ» от 30.09.2016 № 75). Здесь 3 направления: здоровье, поддержка семьи, управление миграцией.

В частности, к 2020 г. должна быть создана единая информационная система здравоохранения с электронным архивом пациентов и возможностью обмена медицинскими данными между организациями здравоохранения. Медкарты пациентов станут электронными в 70% областных организаций здравоохранения и 50% организаций районного и городского уровней. И вообще скоро будет «одно сплошное телевидение» – электронные очереди, электронная запись на прием к врачу, персональный личный кабинет пациента на интернет-портале с доступом к собственной медицинской информации, электронные рецепты.

Поддержка семьям будет оказываться в виде семейного капитала, матпомощи многодетным родителям к учебному году, социальных услуг семьям с детьми и т.д. Обещают пересмотреть размер госпособия по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет и дифференцировать его (увеличить) в зависимости от степени утраты здоровья. Все это должно поднять суммарный коэффициент рождаемости с 1,72 в 2015 г. до 1,75 в 2020 г.

МВД намерено содействовать возвращению белорусов, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства на родину, сокращать отток образованной молодежи из страны, способствовать закреплению иностранных специалистов в организациях республики. Свежая идея – выдавать нанимателям разрешения для привлечения высококвалифицированных работников-мигрантов на 2 года. В регионах планируется определить перечни районов, наиболее нуждающихся в трудоспособных мигрантах. Продолжится выплата компенсаций иностранным работникам, получившим вид на жительство на основании трудоустройства. Все это позволит обеспечить в 2016-2020 г.г. положительное сальдо внешней миграции 50-70 тыс. человек.

Занятость

Главная задача – поддерживать уровень безработицы не более 1% от численности экономически активного населения официально зарегистрированных безработных. При этом государство намерено перейти от политики сохранения рабочих мест к политике получения максимального эффекта от одного рабочего места. Декларируется реструктуризация производства, создание 50 тыс. новых рабочих мест ежегодно, обучение новым для рынка труда профессиям прямо у нанимателя и т.д.

Одновременно запланировано усовершенствовать национальную систему квалификаций. Эту работу медленно, осторожно, без огласки ведет НИИ труда Минтруда и соцзащиты.

В 2017 г. изменится законодательство, регулирующее самозанятость: удлинится перечень видов ремесленной деятельности, а условия ее осуществления будут «усовершенствованы».

Запланированы меры по более активной интеграции в трудовую сферу граждан, нуждающихся в социальной поддержке – инвалиды, впервые ищущие работу, лица предпенсионного возраста и т.д. Здесь отдельно отмечено обязательство предоставлять выпускникам вузов, средних специальных и профессионально-технических учреждений образования первое рабочее место, причем по полученной специальности, профессии, квалификации. Правда, это обещание выполнять становится все труднее (статья «Студенты распределяют себя сами» в «ЭГ» от 14.06.2016 № 44).

Доходы населения

Планируется, что рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 г. по отношению к 2015 г. составит 109,5 – 111,6%. При этом обещается последовательно повышать реальный уровень зарплаты и снижать разрыв между оплатой труда бюджетников и средней зарплатой в экономике. В реальном секторе планируется шире применять гибкие системы оплаты труда, обеспечить рост реальной зарплаты, взаимосвязанный с повышением производительности труда. Для коммерческих организаций предусматривается актуализация методических рекомендаций по применению востребованных гибких и иных систем оплаты труда.

Повышение зарплаты бюджетников до уровня не ниже 80% от средней зарплаты в экономике к 2020 г. планируется обеспечить в т.ч. за счет оптимизации функций и численности занятых в бюджетной сфере.

Главным инструментом по-прежнему остается государственная пенсионная система, которая будет «адаптирована» к экономическим и демографическим условиям посредством повышения пенсионного возраста и оптимизации пенсионных расходов. Предстоит уточнить круг работников с правом на профессиональное пенсионное страхование.

В целом соотношение размера средней пенсии по возрасту и среднемесячной зарплаты должно сохраниться на уровне 40%. Государство намерено также развивать систему добровольного страхования дополнительных пенсий, в т.ч. путем создания равных условий для государственных и негосударственных страховых организаций.

Социальная поддержка

Государственная помощь уязвимым категориям граждан будет направлена на сохранение уровня малообеспеченности населения в рамках до 5,5% в 2020 г.

Размер пособия по безработице планируется привязать к бюджету прожиточного минимума и ввести систему страхования от безработицы.

Готовятся изменения в законодательство о государственной адресной социальной помощи. В системе социального обслуживания появится больше стационарзамещающих форм работы.

Предстоит выполнять обязательства в рамках ратифицированной 1.11.2016 Конвенции о правах инвалидов, в т.ч. по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц. Не менее 90% инвалидов и пожилых граждан, обратившихся за оказанием социальных услуг в стационарных учреждениях, должны получить к ним доступ до 2020 г.

Физкультура и спорт

Ставится задача двести в 2020 г. число занимающихся физкультурой и спортом – до 1/4 населения. Запланирована модернизация 200 спортивных площадок во дворах жилых домов, открытие 130 спортклубов, укрепить материальную базу национальных команд.

Образование

Ключевая задача пятилетки – интегрировать систему образования в отрасли экономики. Поэтому продолжится практика создания филиалов кафедр вузов в организациях страны. Взаимодействие академического сообщества с реальным сектором экономики должно строиться на базе комплексных целевых научно-технических программ по осуществлению полного инновационного цикла создания новых технологий и образцов техники.

В программе еще раз предлагается усовершенствовать национальную систему квалификаций. Кроме того, с учетом потребности экономики предусматриваются подготовка по новым специальностям (профессиям) и аннулирование тех, которые не востребованы.

С участием организаций – заказчиков кадров планируется обновить научно-методическое обеспечение образовательных программ высшего, среднего специального и профессионально-технического образования.

В 2017 г. начнется формирование нормативной правовой базы для получения дистанционного образования, в первую очередь –дополнительного образования взрослых.

Планируется разработка профессионального стандарта педагога и создание «оптимальной» сети учреждений образования с интегрированным обучением. К 2020 г. до 80% детей с особенностями психофизического развития будут охвачены инклюзивными формами образования.

Культура

Рассчитано, что к 2020 г. количество посещений организаций культуры увеличится на 5% к уровню 2015 г. Господдержка всех видов искусства, профессиональных коллективов художественного творчества, театрально-зрелищных организаций и иных учреждений культуры подразумевает проведение различных культурных мероприятий, вручение национальных премий и т.д.

Безопасность

Здесь собрано рекордное количество патетических фраз: «создание благоприятных условий для комфортного проживания населения», «минимизация возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций», «оснащение аварийно-спасательных служб … перспективными образцами специального оборудования». По существу сказать почти нечего. Детей будут обучать основам безопасности жизнедеятельности. Планируются информационные мероприятия по профилактике травматизма. И еще – дома малоимущих, пожилых граждан и граждан с ограниченными возможностями оснастят техническими средствами своевременного обнаружения и оповещения людей о пожаре.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ