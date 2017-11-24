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№88 (2095) от 24.11.2017

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№88 (2095) от 24.11.2017

24 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Изменение системы премирования

24.11.2017

Относится ли к изменению существенных условий труда увеличение зарплаты работника, не связанное с изменением размера тарифной ставки в соответствии с законодательством? Обязан ли наниматель уведомить работника за 1 месяц об изменении системы премирования?

В связи с обоснованными производственными, организационными или экономическими причинами наниматель имеет право изменить существенные условия труда работника при продолжении им работы по той же специальности, квалификации или должности, определенных в трудовом договоре.

Изменением существенных условий труда признается изменение системы оплаты труда, режима рабочего времени, включая установление или отмену неполного рабочего времени, изменение гарантий, уменьшение размеров оплаты труда, а также других условий, устанавливаемых в соответствии с ТК (ст. 32 ТК).

В соответствии с подп. 3.2 п. 3 Декрета Президента от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работник...

Автор публикации: Мария КОВАЛЕВИЧ, юрист

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