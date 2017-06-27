IT-сектор ждет перемен: как подстроить законодательство к цифровой экономике

Сфера информационных технологий в Беларуси стремительно развивается. Это один из самых прибыльных секторов экономики, о чем свидетельствует динамика количества компаний и их валютной выручки. Однако, несмотря на особые условия, созданные для IT-отрасли, у нас все еще сохраняется ряд барьеров, препятствующих ее развитию. Иногда приходится выбирать: работать через посредников или отказаться от ряда проектов. Это заставляет выводить значительную часть бизнеса в другие юрисдикции, оставляя в Беларуси лишь аутсорсинговые подразделения. Что бы изменить такие тренды, Ассоциация компаний информационных технологий (АКИТ) предлагает внести поправки в законодательство.

В нашей стране созданы уникальные условия для реализации аутсорсинговой модели IT-бизнеса, считает генеральный директор Ассоциации Дмитрий Ананьев. Роль Парка высоких технологий, растущий рейтинг белорусского кластера программирования и его влияние на экономику страны сложно переоценить. Но для дальнейшего роста IT-сферы, в т.ч. продуктовых компаний и экспорта готовых решений, нужно усовершенствовать законодательство. Речь идет не о льготах и преференциях, а лишь об устранении пробелов и барьеров в правовом регулировании.

В настоящее время большинство продуктовых IT компаний, ориентированных на внешний рынок, вынуждены переносить часть производства и офисы в страны, с более понятным и прозрачным регулированием сделок, признает Д.Ананьев. В апреле т.г. АКИТ провела исследование ситуации с документооборотом и налогообложением в IT-отрасли. Правовой режим по этим вопросам получил суммарную оценку 2,9 баллов из 10, а большинство респондентов высказались за необходимость изменений.

Эти проблемы были рассмотрены на «круглом столе», проведенном АКИТ в Минске 11 мая с участием депутатов парламента, представителей министерств и ведомств, а также крупнейших IT-компаний и ведущих экспертов отрасли. По итогам мероприятия АКИТ направила для рассмотрения в Палату представителей и министерства предложения по совершенствованию законодательства:

1. Разрешить применять не только двусторонние письменные договоры при заключении внешнеторговых сделок по передаче ПО, прав на его использование и оказании электронных услуг.

Лицензионный договор может быть заключен как в форме двустороннего письменного договора, так и в форме договора присоединения (ч. 2 п. 7 ст. 44 Закона “Об авторском праве и смежных правах” содержит специальную норму, применимую для компьютерных программ). Однако на практике белорусские контролирующие органы требуют наличия документа, подписанного обеими сторонами с их «мокрыми» печатями», особенно при внешнеэкономической сделке. Основанием для этого служат требования п. 2 ст. 404 ГК и Указа от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее – Указ № 178), соблюдение которых не всегда возможно. Например, при сотрудничестве с иностранными компаниями, особенно при импорте экземпляров программного обеспечения (в частности, Facebook, Google), резиденты РБ, как правило, не могут влиять на условия, устанавливаемые данными контрагентами. Такие компании не используют двусторонние письменные договоры и не обмениваются документами. Они предпочитают размещенный в Интернете договор присоединения, который может не соответствовать всем императивным требованиям белорусского законодательства.

Это вынуждает резидентов РБ работать через посредников (в т.ч. созданных ими же), что приводит к выводу капитала из страны и росту затрат. При этом возникает риск признания некоторых сделок недействительными и привлечения к ответственности, вплоть до уголовной (ст. 243 УК).

2. Разрешить использовать односторонние первичные учетные документы или использовать в этом качестве квитанции, отчеты, счета и счета-фактуры (инвойсы) иностранных контрагентов без соблюдения требований законодательства РБ об электронных документах и электронной цифровой подписи), независимо от указания на такую возможность в договоре, а также при передаче имущественных прав на объекты, не являющиеся нематериальными активами.

По мнению АКИТ, нормы ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности» об оформлении каждой хозяйственной операции первичным учетным документом и требования к таким документам неприменимы к случаям передачи имущественных прав и оказанию электронных услуг. К тому же, если в публичном договоре нет прямого указания о возможности составления одностороннего первичного учетного документа, придется оформлять двусторонний документ. Это фактически неисполнимо при заключении сделок с иностранными компаниями (см. п. 1).

Получается, что резидент РБ, не получив от исполнителя первичный учетный документ, не вправе включить оплату за услуги иностранных электронных площадок в затраты для целей налогообложения и может быть привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ведения бухучета.

Все это является серьезным препятствием для получения ПО путем предоставления ссылок на его скачивание без оказания дополнительных услуг либо передачи товарно-материальных ценностей.

3. Отменить ограничения по срокам завершения внешнеторговых операций по передаче имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и по оказанию услуг посредством сети Интернет (электронных услуг) путем внесения изменений в Указ № 178.

В IT-сфере за рубежом зачастую сроки завершения сделок более продолжительные, чем установлено Указом № 178. Кроме того, распространены варианты оплаты по мере накопления определенных минимальных сумм платежа.

Так, электронные площадки по реализации ПО или графических изображений (например, Shutterstock.com) могут перечислять деньги исполнителю после аккумулирования определенной суммы – например от 200 USD. Если стоимость одного экземпляра ПО или графического изображения составляет 2-3 USD, а объем продаж невелик, срок перевода денег может быть значительно дольше, чем предусмотрено белорусским законодательством, хотя общие суммы продаж одновременно на нескольких таких площадках бывают значительными. Все это создает риски привлечения к ответственности за нарушение норм Указа № 178 по ч. 1 ст. 11.37 КоАП.

4. Освободить от НДС операции по передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование этих результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора либо независимо от наличия такого договора.

Снизить ставки налога на доходы иностранных организаций при получении нерезидентом роялти или исключить из подп. 1.3 ст. 146 НК доходы в виде вознаграждения за использование или предоставление права пользования имущественными правами на компьютерные программы.

IT-сфера во всем мире считается одной из наиболее перспективных и прибыльных. Поэтому законодательство вынуждено быстро реагировать на прогрессивные тенденции и содействовать развитию IT-сферы, создавая конкурентоспособные условия для этой сферы. Одно из таких условий – режим налогообложения, в т.ч. предоставление льгот.

В ряде стран ближнего зарубежья (Россия, Украина, Казахстан, Эстония, Литва) принимаются такие меры для победы в конкуренции за привлечение инвестиций в IT-индустрию (см. таблицу).

Тип продукта Программное обеспечение Удаленная техническая поддержка Налог НДС Налог на доходы нерезидентов НДС Налог на доходы нерезидентов Страна Беларусь 20% 15% (роялти) 20% Нет Российская Федерация Освобождение при наличии лицензионного договора 20% (от роялти) 18% Нет 18% при отсутствии лицензионного договора Украина Нет при выплате нерезиденту роялти 15% (роялти) 20 % Нет Казахстан 12% 15% (роялти) 12% Нет Эстония 20% 10% (роялти) 20% Нет Литва 21% 10% (роялти) 21% Нет

Эти данные, по мнению АКИТ, свидетельствуют, что в России и Украине сегодня созданы более выгодные условия налогообложения, что делает эти юрисдикции привлекательными для инвесторов.

Упрощение взимания НДС по продаже электронных услуг физлицам дает преимущество иностранным компаниям по сравнению с национальными. У первых налог отсутствует, а если белорусы покупают лицензии даже у зарубежного поставщика, НДС придется платить.

Нормы подп. 1.3 ст. 146 НК делают невыгодной покупку лицензий национальными дистрибуторами у нерезидентов. Здесь приходится удерживать 15-процентный налог на доходы, тогда как обычно наценка дистрибутора составляет до 5%. Из нее вычитать налог просто невыгодно. Нормы соглашений об избежании двойного налогообложения тут мало помогают, считают в Ассоциации. К тому же белорусской организации придется заплатить еще 20% НДС.

Все это не позволяет создать полноценную площадку для продажи ПО (AppStore, Google Play, Microsoft Store).

Изменение законодательства позволит создать благоприятные условия для дальнейшего развития в Беларуси сферы разработки и экспорта компьютерных программ, будет способствовать внедрению информационных технологий в иные отрасли, снизит налоговые риски, сократит избыточные правовые и административные барьеры.