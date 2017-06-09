Граждане 84 стран имеют в Беларуси недвижимость

Недвижимостью в Беларуси владеют граждане 84 стран. По данным Национального кадастрового агентства, им принадлежит около 42 тысяч капитальных строений общей площадью свыше 3,1 млн. м2.

В частности, согласно данным единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (Регистр недвижимости), россиянам принадлежит более 32 тысяч капитальных строений, общая площадь которых составляет 2,358 млн. м2 .В собственности украинцев 3500 зданий на 214,8 тыс. м2, граждан Литвы – 2773 объекта площадью 195,6 тыс. м2, жителей Латвии и Казахстана – 743 и 742 суммарной площадью 50,2 тыс. и 68,1 тыс. м2 соответственно, Молдовы – 357 зданий на 23,3 тыс. м2, Узбекистана – 314 объектов (18,6 тыс. м2). Азербайджанцы и израильтяне обзавелись 308 и 301 постройкой суммарной площадью 34,8 тыс. м2 и 34,9 тыс. м2 соответственно, граждане Грузии – 267 зданий общей площадью 16,4 тыс. м2. Среди домовладельцев встречаются граждане и таких стран, как КНДР, Уоллис и Футуна.

Среди изолированных помещений, находящихся в собственности иностранных граждан, 54 556 квартир общей площадью 2,926 млн. м2. Кроме того, иностранцам принадлежат 2793 гаража площадью 440,8 тыс. м2, 1141 объект деловой недвижимости (121,7 тыс. м2), а также 330 иных объектов общей площадью более 46 тыс. м2.

Согласно данным Регистра недвижимости, более 58 тысяч изолированных помещений находится в собст­венности иностранных граж­дан. В частности, в собст­венности граждан РФ находится более 46 тысяч таких помещений, об­щая площадь которых – более 2,7 млн. м2. Кроме того, гражданам Украины принадлежит 4121 изолированное помещение на территории Беларуси общей площадью 238,8 тыс. м2, Казахстана – 984 (56,4 тыс. м2), Литвы – 980 (60,2 тыс. м2), Израиля – 431 (80,8 тыс. м2), Азербайджана – 404 (28,6 тыс. м2), Молдовы – 392 (20,2 тыс. м2), Германии – 382 (24,3 тыс. м2), Узбекистана – 362 (18,6 тыс. м2), Латвии – 353 (23,1 тыс. м2).

Всего же граждане более 100 стран владеют на праве собственности изолированными помещениями в нашей стране, а их общая площадь превышает 3,5 млн. м2 . Среди собственников такой недвижимости есть граждане Новой Зеландии, Барбадоса, Йемена, Султаната Оман.

В печатной версии «ЭГ» материал опубликован под названием «У граждан 84 стран есть белорусская крыша».

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА