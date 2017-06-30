Гарантии для беременных

Обязан ли наниматель про­длить срочный трудовой договор с беременной жен­щиной по истечении его срока?

Гарантии по продлению срока трудовых отношений предусмотрены только в отношении работников, работающих по контракту (Указ Президента от 12.04.2000 № 180).

Продление срока срочного трудового договора (не контракта) производится на общих основаниях по соглашению сторон.

Дополнительные гарантии по продлению срока срочного трудового договора могут быть предусмотрены локальными нормативными правовыми актами.

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист