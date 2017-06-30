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№48 (2055) от 30.06.2017

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№48 (2055) от 30.06.2017

30 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Гарантии для беременных

30.06.2017

Обязан ли наниматель про­длить срочный трудовой договор с беременной жен­щиной по истечении его срока?

Гарантии по продлению срока трудовых отношений предусмотрены только в отношении работников, работающих по контракту (Указ Президента от 12.04.2000 № 180).

Продление срока срочного трудового договора (не контракта) производится на общих основаниях по соглашению сторон.

Дополнительные гарантии по продлению срока срочного трудового договора могут быть предусмотрены локальными нормативными правовыми актами.

Автор публикации: Татьяна ОЛЕШКЕВИЧ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года
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