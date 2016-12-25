ГАИ научит вас парковаться

С продолжающимся ростом числа автомобилей на улицах столицы проблемы с местами для парковки, несмотря на все попытки их решить, только нарастают. И, похоже, власти не видят другого выхода, кроме усиления наказания за попытки граждан и организаций пристроить своих «железных коней» на стоянку в запрещенных для этого местах.

А поскольку далеко не всегда сотрудники ГАИ могут застать нарушителя на «месте преступления», все более широкой применение получает принудительная отбуксировка (или эвакуация) поставленного в не положенном месте транспортного средства. Естественно, кроме штрафа, провинившемуся водителю предлагают также оплатить работы (услуги) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также по хранению отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке.

Власти г. Минска решили, что пришло время в очередной раз увеличить тарифы на такие работы (услуги), что и было сделано решением Мингорисполкома от 1.12.2016 № 3560, вступившего в силу с 25 декабря 2016 г., которым изложено в новой редакции приложение к решению Мингорисполкома от 28.02.2013 № 469 «О тарифах на работы (услуги) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению транспортных средств». При этом решением № 3560 предусмотрено гораздо более существенное повышение тарифов на буксировку, чем на хранение.

В результате принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор обойдется нарушителю Правил дорожного движения в 60,0 BYN вместо 43,0 BYN (рост почти на 40%), а с частичной погрузкой на эвакуатор – в 50,0 BYN вместо 35,0 BYN (увеличение на 43%). В то же время хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке: за 1−3 суток хранения составит 7,0 BYN в сутки против 6,0 BYN ранее (рост на 17%), за 4−9 суток хранения – 4,0 BYN в сутки против 3,5 BYN ранее (увеличение на 14%) и за 10 и последующие сутки хранения – 3,0 BYN в сутки против 2,5 BYN ранее (рост на 20%).

А всем водителям и собственникам напомним, что «пропавший» и отбуксированный на штрафстоянку автомобиль обязаны вернуть владельцу или собственнику по предъявлении соответствующих документов (свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) транспортного средства, а также водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории с талоном к нему) по его первому требованию, не требуя предъявления квитанции уплаты штрафа и услуг по эвакуации и хранению. Такое право владельцу (собственнику) транспортного средства дает п. 12 Инструкции о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства, утв. постановлением Совмина от 17.10.2014 № 986.

Более того, владелец (собственник) может вообще отказаться от оплаты перечисленных выше работ (услуг), правда, можно быть уверенным, что тогда средства, затраченных на выполнение указанных работ (оказание услуг), будут взысканы судебном порядке.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ