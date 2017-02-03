Энергоэффективность пока можно не проверять

Постановлением Совмина от 27.01.2017 № 77, вступившим в силу со 2 февраля 2017 г., на более поздний период перенесены сроки введения в Беларуси сертификации некоторых видов электротехники по энергоэффективности.

Так, в соответствии с документом с 1 февраля 2017 г. на 1 июля 2018 г. сдвинут срок введения обязательной сертификации по требованиям энер­гоэффективности в отношении холодильников, морозильников и их комбинаций, электродуховок, кондиционеров воздуха с номинальной мощностью до 12 кВт (сертификацию планировалось ввести с 1 апреля 2017 г.), посудомоечных, стиральных и сушильных машин, ламп накаливания общего на­значения, ламп компактных люминесцентных, телевизоров и телевизионных мониторов, бытового и офисного оборудование (микроволновок, принтеров, сканеров, мониторов, радиоприемников, видеомагнитофонов и видеокамер, другого оборудования для записи и воспроизведения изо­бражения и звука).

Введение обязательной сер­тификации внешних источников питания перенесена с 1 апреля 2017 г. на 1 сентября 2017 г. С той же даты вводится сертификация односкоростных асин­хронных (индукционных) трех­фазных электродвигателей.

Меньше повезло тем, кто производит или импортирует элек­трические кабели, рассчитанные на напряжение более 1 тыс. В переменного тока и 1,5 тыс. В постоянного тока, сред­ства обес­печения пожарной безопасности и пожаротушения, средства индивидуальной защиты пожарных-­спасателей, средства элек­тросвязи, выполняющие функ­ции систем передачи данных, цифровых тран­спортных систем, си­с­тем ком­мутации и управления услугами и т.д. Для них срок введения обязательной сертификации остался прежним – 1 фев­раля 2017 г.

В то же время на 1 мая 2017 г. с 1 февраля 2017 г. перенесен срок введения сертификации аппаратов телефонных всех типов, таксофонов и других тех­нических средств, подключаемых к абонентским линиям, оконечных установок документальной электросвязи, оконечных абонентских устройств си­стем сотовой подвижной элек­тросвязи, радиооборудования стандарта DECT и оборудования широкополосного бес­проводно­го доступа.

Обязательная сертификация по требованиям энергоэффективности на отдельные виды как ввозимой, так и изготавливаемой электротехниче­с­кой продукции предусмотрена по­становлением Совмина от 21.10.2016 № 849 «О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной си­стеме подтверждения соответствия Республики Беларусь» (подробнее см. «ЭГ» № 92 от 2.12.2016 и № 93 от 6.12.2016), которое вызвало бурную реакцию у отечественных и рос­сийских бизнесменов, занимающихся соответствующими видами деятельности. Российская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей элек­тробытовой и компьютерной техники даже обвинила белорусские власти в создании «технического барьера в тор­говле между государствами – членами ЕАЭС» и пред­сказала временную остановку поставок бытовой техники на белорусский рынок, выражая при этом недоумение, почему белорусским вла­стям недостаточно соответствия этой продукции действующим техрегламентам ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Элек­тромагнитная совместимость тех­нических средств».

Однако специалисты Гос­стандарта отвергают все обвинения, ссылаясь на законодательство ЕАЭС и защиту прав потребителей, которым, по их мнению, важно, чтобы класс энергоэффективности электротехники дей­ствительно соот­ветствовал заявленному в мар­кировке. Как видим, отменять постановление № 849 никто не собирается, а внесение в него изменений – это лишь небольшая отсрочка.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ