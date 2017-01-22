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№5 (2012) от 20.01.2017

23 января 2017 года

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Экология
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Экологическое законодательство совершенствуется

22.01.2017

Постановлением Совмина от 19.01.2017 № 47, основные нормы которого вступили в силу с 22 января 2017 г., утверждено Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экспертизы, порядку его утверждения или отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы.

Документ принят в соответствии с Законом от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (далее – Закон № 399-З), который вступил в силу с указанной даты. Напомним, что этим актом существенно расширен перечень объектов государственной экологической экспертизы и перечень объектов, подлежащих оценке воздействия на окружающую среду. Ранее в первый перечень  входили только:

– градостроительные проекты общего планирования, специального планирования, детального планирования, архитектурные проекты застройки территорий;

– обоснования инвестирования в строительство, архитектурные и строительные проекты для отдельных объектов (за исключением текущих и капитальных ремонтов таких объектов);

– проекты территориальных комплексных схем рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;

– проекты водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов.

Теперь же перечень объектов государственной экологической экспертизы содержит 37 позиций. Соответственно усложнился и порядок проведения государственной экологической экспертизы.

Новацией Закона № 399-З также является норма, согласно которой проведение государственной экологической экспертизы осуществляется только аттестованными специалистами на платной основе в порядке, установленном Совмином.

Кроме того, постановлением № 47 утверждены Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду и Положение о порядке проведения стратегической экологической оценки.

Серьезные изменения внесены и в «экологическую» часть единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утв. постановлением Совмина от 17.02.2012 № 156.

Автор публикации: Александр Ганаго

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