Консультации
Два месяца до декретного
У работницы закончился отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу), но она опять беременна. После окончания отпуска по уходу до предоставления социального отпуска по беременности и родам – 2 месяца.
Может ли работница не выходить на работу? Как оформить этот период до предоставления социального отпуска по беременности и родам? Обязан ли наниматель предоставить ей трудовой отпуск сразу после декрета, который не был использован ею до декрета?
Согласно ст. 185 ТК отпуск по уходу, предоставленный работнице нанимателем на основании ее заявления и копии свидетельства о рождении ребенка, оканчивается в день исполнения ребенку 3 лет, в связи с чем работница должна выйти на работу в первый рабочий день после окончания отпуска по уходу.
Вопрос о предоставлении социального отпуска без сохранения заработной платы решается между работницей и нанимателем в рамках законодательства о труде путем применения ст.ст. 189 и (или) 190 ТК.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 189 ТК наниматель обязан по желанию работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней определенным категориям работнико...