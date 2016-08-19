Скачать свежий номер газеты

№65 (1972) от 26.08.2016

Войти | Зарегистрироваться

Ставка рефинансирования

18.00%

Скачать свежий номер газеты

№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Два месяца до декретного

19.08.2016

У работницы закончился отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу), но она опять беременна. После окончания отпуска по уходу до предоставления социального отпуска по беременности и родам – 2 месяца.

Может ли работница не выходить на работу? Как оформить этот период до предоставления социального отпуска по беременности и родам? Обязан ли наниматель предоставить ей трудовой отпуск сразу после декрета, который не был использован ею до декрета?

Согласно ст. 185 ТК отпуск по уходу, предоставленный работнице нанимателем на основании ее заявления и копии свидетельства о рождении ребенка, оканчивается в день исполнения ребенку 3 лет, в связи с чем работница должна выйти на работу в первый рабочий день после окончания отпуска по уходу.

Вопрос о предоставлении социального отпуска без сохранения заработной платы решается между работницей и нанимателем в рамках законодательства о труде путем применения ст.ст. 189 и (или) 190 ТК.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 189 ТК наниматель обязан по желанию работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней определенным категориям работнико...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад

Также читайте:

Труд: список рубрик

Поддержка

Подписка

Архивы

Опросы

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit