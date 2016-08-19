Два месяца до декретного

У работницы закончился отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу), но она опять беременна. После окончания отпуска по уходу до предоставления социального отпуска по беременности и родам – 2 месяца.

Может ли работница не выходить на работу? Как оформить этот период до предоставления социального отпуска по беременности и родам? Обязан ли наниматель предоставить ей трудовой отпуск сразу после декрета, который не был использован ею до декрета?