Дубликат трудовой книжки для бывшего работника

Бывший работник обратился к нанимателю с просьбой оформить дубликат трудовой книжки. Работник был уволен в январе 2012 г. После этого не работал, по крайней мере, с его слов, не был оформлен официально. Как поступить нанимателю?

Дубликат трудовой книжки выдается по последнему месту работы, если с момента увольнения до обращения уволенного работника прошло не более 6 месяцев (п. 64 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 (далее – Инструкция № 40)).

Поскольку с момента увольнения прошло более 6 месяцев, прежний наниматель не может выдать уволенному работнику дубликат трудовой книжки. Он выдает ему справку о периоде работы, службы.

Данная справка является основанием для заведения по новому месту работы дубликата трудовой книжки.

Таким образом, в этой ситуации работнику может быть оформлен дубликат трудовой книжки только при трудоустройстве...