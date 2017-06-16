Доплата до МЗП внешнему совместителю

Обязан ли наниматель доплачивать внешнему совместителю до полного размера минимальной заработной платы (МЗП), если начисленная зарплата оказалась меньше?

Надо произвести доплату не до полного размера МЗП, а пропорционально отработанному времени.

Совместительство – выполнение работником в свободное от основной работы время оплачиваемой работы у того же (внутреннее совместительство) или у другого (других) нанимателя (нанимателей) (внешнее совместительство) на условиях другого трудового договора (ст. 343 ТК). Продолжительность рабочего времени совместителей не может превышать половины нормальной продолжительности рабочего времени, установленной ст.ст. 111–114 ТК. Работники, находящиеся в отпусках без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемых по инициативе нанимателя в случаях необходимости временной приостанов...