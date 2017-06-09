Без первого невозможно второе

Между двумя сторонами заключена сделка, в соответствии с которой новый должник обязуется погасить задолженность первоначального должника перед его кредиторами (например, поставщиками) взамен уступки лицу, выступающему новым должником, прав денежных требований из других обязательств на равнозначную сумму.

Влечет ли признание части указанной сделки недействительной недействительность второй ее части?

В соответствии с п. 1 ст. 391 ГК юридические лица свободны в заключении договора. В силу п. 2 ст. 391 ГК стороны могут заключать договор, в котором содержатся элементы раз­личных договоров, предусмотренных законодательством (сме­шанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. В рассматриваемом случае за­ключенная сторонами сделка квалифицируется как смешанный договор, содержащий в себе элементы согл...