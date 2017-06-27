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№47 (2054) от 27.06.2017

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№47 (2054) от 27.06.2017

27 июня 2017 года

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Исследования
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Беларусь заняла 39-е место в Глобальном рейтинге кибербезопасности

27.06.2017

Наша страна заняла 39-е место из 165 в Глобальном рейтинге кибербезопасности (Global Cybersecurity Index 2017), составленном Международным союзом электросвязи и ABI Research.

Глобальный индекс кибербезопасности (GCI) отражает уровень киберзащищенности государств и усилия, которые прилагает страна для его улучшения. При составлении GCI учитывается уровень обязательств в 5 сферах – правовые, технические меры, организационные, развитие потенциала и международное сотрудничество.

Лидерами рейтинга кибербезопасности являются  Сингапур, США, Малайзия. Китай занял 32-е место, Польша – 33-е.

Наша страна с индексом 0,59 заняла 39-е место в общем рейтинге и 3-е среди стран СНГ. При этом составители рейтинга отметили проект обучения детей безопасному использованию Интер­нета, реализуемый мобильным оператором МТС сов­местно с Министерством образования.

Среди постсоветских стран наилучших результатов добились Эстония, занявшая 5-е место, Грузия – 8-е и Россия – 10-е (0,78). Латвия заняла 22-е место, Литва – 57-е, Азербайджан – 48-е, Украина – 59-е, Молдова – 73-е, Казахстан – 83-е, Таджикистан – 91-е, Узбекистан – 93-е, Армения – 111-е, Туркменистан – 132-е. Замыкают список Экваториальная Гвинея, Йемен и ЦАР.

Страна

Законодательство

Технические меры

Организационные меры

Потенциал

Международное сотрудничество

Итого

Сингапур

0,95

0,96

0,88

0,97

0,87

0,92

США

1

0,96

0,92

1

0,73

0,91

Малайзия

0,87

0,96

0,77

1

0,87

0,89

Эстония

0,99

0,82

0,85

0,94

0,64

0,84

---

 

 

 

 

 

 

Грузия

0,91

0,77

0,82

0,9

0,7

0,81

Россия

0,82

0,67

0,85

0,91

0,7

0,78

Беларусь

0,85

0,63

0,33

0,68

0,47

0,59

Источник: www.itu.int

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