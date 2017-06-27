Исследования
Беларусь заняла 39-е место в Глобальном рейтинге кибербезопасности
Наша страна заняла 39-е место из 165 в Глобальном рейтинге кибербезопасности (Global Cybersecurity Index 2017), составленном Международным союзом электросвязи и ABI Research.
Глобальный индекс кибербезопасности (GCI) отражает уровень киберзащищенности государств и усилия, которые прилагает страна для его улучшения. При составлении GCI учитывается уровень обязательств в 5 сферах – правовые, технические меры, организационные, развитие потенциала и международное сотрудничество.
Лидерами рейтинга кибербезопасности являются Сингапур, США, Малайзия. Китай занял 32-е место, Польша – 33-е.
Наша страна с индексом 0,59 заняла 39-е место в общем рейтинге и 3-е среди стран СНГ. При этом составители рейтинга отметили проект обучения детей безопасному использованию Интернета, реализуемый мобильным оператором МТС совместно с Министерством образования.
Среди постсоветских стран наилучших результатов добились Эстония, занявшая 5-е место, Грузия – 8-е и Россия – 10-е (0,78). Латвия заняла 22-е место, Литва – 57-е, Азербайджан – 48-е, Украина – 59-е, Молдова – 73-е, Казахстан – 83-е, Таджикистан – 91-е, Узбекистан – 93-е, Армения – 111-е, Туркменистан – 132-е. Замыкают список Экваториальная Гвинея, Йемен и ЦАР.
|
Страна
|
Законодательство
|
Технические меры
|
Организационные меры
|
Потенциал
|
Международное сотрудничество
|
Итого
|
Сингапур
|
0,95
|
0,96
|
0,88
|
0,97
|
0,87
|
0,92
|
США
|
1
|
0,96
|
0,92
|
1
|
0,73
|
0,91
|
Малайзия
|
0,87
|
0,96
|
0,77
|
1
|
0,87
|
0,89
|
Эстония
|
0,99
|
0,82
|
0,85
|
0,94
|
0,64
|
0,84
|
---
|
|
|
|
|
|
|
Грузия
|
0,91
|
0,77
|
0,82
|
0,9
|
0,7
|
0,81
|
Россия
|
0,82
|
0,67
|
0,85
|
0,91
|
0,7
|
0,78
|
Беларусь
|
0,85
|
0,63
|
0,33
|
0,68
|
0,47
|
0,59
Источник: www.itu.int