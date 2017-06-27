Беларусь заняла 39-е место в Глобальном рейтинге кибербезопасности

Наша страна заняла 39-е место из 165 в Глобальном рейтинге кибербезопасности (Global Cybersecurity Index 2017), составленном Международным союзом электросвязи и ABI Research.

Глобальный индекс кибербезопасности (GCI) отражает уровень киберзащищенности государств и усилия, которые прилагает страна для его улучшения. При составлении GCI учитывается уровень обязательств в 5 сферах – правовые, технические меры, организационные, развитие потенциала и международное сотрудничество.

Лидерами рейтинга кибербезопасности являются Сингапур, США, Малайзия. Китай занял 32-е место, Польша – 33-е.

Наша страна с индексом 0,59 заняла 39-е место в общем рейтинге и 3-е среди стран СНГ. При этом составители рейтинга отметили проект обучения детей безопасному использованию Интер­нета, реализуемый мобильным оператором МТС сов­местно с Министерством образования.

Среди постсоветских стран наилучших результатов добились Эстония, занявшая 5-е место, Грузия – 8-е и Россия – 10-е (0,78). Латвия заняла 22-е место, Литва – 57-е, Азербайджан – 48-е, Украина – 59-е, Молдова – 73-е, Казахстан – 83-е, Таджикистан – 91-е, Узбекистан – 93-е, Армения – 111-е, Туркменистан – 132-е. Замыкают список Экваториальная Гвинея, Йемен и ЦАР.

Страна Законодательство Технические меры Организационные меры Потенциал Международное сотрудничество Итого Сингапур 0,95 0,96 0,88 0,97 0,87 0,92 США 1 0,96 0,92 1 0,73 0,91 Малайзия 0,87 0,96 0,77 1 0,87 0,89 Эстония 0,99 0,82 0,85 0,94 0,64 0,84 --- Грузия 0,91 0,77 0,82 0,9 0,7 0,81 Россия 0,82 0,67 0,85 0,91 0,7 0,78 Беларусь 0,85 0,63 0,33 0,68 0,47 0,59

Источник: www.itu.int