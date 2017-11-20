Беларусь: самая «телекоммуникабельная», айтишная и пиратская

Беларусь сохранила позиции в мировом рейтинге стран по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), составленном Международным союзом электросвязи (International Telecommunication Union, ITU). Наша страна по-прежнему является лидером по развитию ИКТ в СНГ, а из стран бывшего СССР уступает только эстонцам (17-е место).

Как и в прошлом году, Беларусь в рейтинге заняла 32-е место (из 176!). Что касается ближайших соседей, то Россия оказалась на 45-м месте, опустившись на две позиции, Украина – на 79-м, Латвия – на 35-м, Литва – на 41-м, Польша – на 49-м. По итогам исследования мы опережаем также Чехию и Италию.

По сравнению с прошлогодним рейтингом Беларусь добилась прогресса по субиндексу доступа к ИКТ (+3 позиции), субиндексу использования ИКТ (+2 позиции), а также сохранила позиции в числе мировых лидеров по уровню развития человеческого потенциала.

В своем отчете ITU отмечает продуманную и целенаправленную политику нашей страны по созданию развитой инфраструктуры, позволившей сделать доступными для населения качественные услуги фиксированного и мобильного широкополосного доступа в Интернет.

Топ-10 самых продвинутых и успешных по уровню развития ИКТ стран: Исландия, Южная Корея, Швейцария, Дания, Великобритания, Гонконг, Нидерланды, Норвегия, Люксембург и Япония. Особый административный район Гонконг и бывшая португальская колония Макао (она 26-я, это выше, чем Испания, Канада, Кипр) учитываются отдельно от всего остального Китая. Огромная, успешно и стремительно развивающаяся КНР только на 80-м месте. Южные и прибрежные районы Поднебесной мало уступают мировым лидерам, а вот глубинка – Север и особенно Запад – пока сильно отстают.

Справка «ЭГ». ITU – подразделение Организации объединенных наций, координирующее работу связистов всего мира. Базируется в Женеве. Ежегодно с 2009 г. ее сотрудники замеряют ключевые показатели в 176 странах и составляют глобальный рейтинг проникновения информационных технологий и сетей связи в повседневную жизнь. Что измеряют женевские телеком-аналитики при составлении рейтинга? Основными параметрами являются: – количество подключенных абонентов фиксированной проводной и сотовой связи на 100 человек населения; – пропускная способность внешнего интернет-шлюза в расчете на 1 пользователя; – процент семей, имеющих дома компьютер и доступ в Интернет; – доля интернет-пользователей от общей численности населения; – количество широкополосных подключений на 100 жителей. Также учитывается общий уровень грамотности и охвата населения системой образования. Отметим, что в 2018 году методика расчета индекса развития информационно-коммуникационной инфраструктуры будет существенно пересмотрена с учетом современных тенденций развития ИКТ.

Региональное лидерство Беларуси в этом рейтинге напрямую связано с первыми местами в СНГ и в мире и по другим показателям: у нас высокий уровень образования, повсеместное наличие компьютеров, смартфонов и Интернета.

Однако напомним, что по итогам прошлого года Беларусь признали самой «пиратской» страной в мире. MUSO TNT Ltd, крупная глобальная компания, которая занимается информационной безопасностью, посчитала, что белорусы чаще всех посещают сайты, незаконно распространяющие музыку, электронные копии книг и программное обеспечение. За 12 месяцев на каждого жителя Синеокой пришлось 283,83 посещения таких вэб-страничек, тогда как в среднем на одного землянина – 53,33. За нами идут Литва, Грузия и Украина. Впрочем, 8-е, 9-е и 10-е места достались другим очень успешным «айтишным» странам: Эстонии, Сингапуру и Израилю.

Таблица 1. ТОП-10 самых «пиратских» стран мира

Место Страна Количество посещений пиратских сайтов

на 1 жителя за год 1 Беларусь 283,83 2 Литва 269,08 3 Грузия 242,58 4 Украина 236,76 5 Латвия 231,52 6 Румыния 211,48 7 Польша 197,33 8 Эстония 193,16 9 Сингапур 179,38 10 Израиль 176,87

Источник: MUSO TNT Ltd

Не стоит забывать, что, например, цена многих программных пакетов для дизайнеров сравнима со среднемесячной зарплатой белоруса. Обычный студент или школьник просто не может позволить себе такую покупку, поэтому уходит на пиратские сайты. В итоге почти все разработчики софта, на котором работают программисты, просто признали существующее положение дел и бесплатно раздают студенческие (т.е. упрощенные) версии своих продуктов через официальные сайты. Но, увы, не все.

Напрямую с лидерством Беларуси в рейтинге ITU связано и второе место в мире по экспорту IT-услуг на душу населения.

Топ-10 самых отсталых, с точки зрения ITU, государств: Эритрея, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Чад, Гвинея-Бисау, Бурунди, Демократическая Республика Конго (ДРК), Мадагаскар. Эфиопия, Гаити, Малави. В «пиратском» рейтинге их нет вообще. Когда в стране есть проблемы и с линиями связи, и со школами, по сайтам с нелегальной музыкой и софтом никто не ходит. Как видим, в конце списка оказались многие африканские страны, где сегодня высокий уровень насилия, идут или недавно затихли войны. Нахождение по соседству с ними Гаити не случайно: сохраняющийся здесь десятилетиями высокий уровень коррупции и низкий – образования смогли погрузить миллионы людей даже в большие безнадежность и хаос, чем гражданская война.

Таблица 2. Топ-50 самых развитых стран в области телекоммуникаций и IT

Место Страна Количество сотовых номеров на 100 человек Доля семей, имеющих компьютер Доля жителей, подключенных к Интернету Количество подключений мобильного Интернета на 100 человек 1 Исландия 118,01 98,50% 98,24% 103,33 2 Южная Корея 122,65 75,29% 92,72% 111,48 3 Швейцария 135,62 89,33% 89,41% 103,66 4 Дания 122,89 95,00% 96,97% 124,18 5 Великобритания 122,32 89,82% 94,78% 91,44 6 Гонконг (КНР) 233,99 81,00% 87,30% 105,90 7 Нидерланды 129,95 89,61% 90,41% 87,82 8 Норвегия 110,07 97,56% 97,30% 101,84 9 Люксембург 147,84 95,87% 97,49% 90,19 10 Япония 129,75 81,00% 92,00% 131,91 11 Швеция 126,67 88,46% 91,51% 125,19 12 Германия 114,53 91,37% 89,65% 80,17 13 Новая Зеландия 124,98 86,62% 88,47% 101,27 14 Австралия 109,61 85,90% 88,24% 130,22 15 Франция 103,45 81,82% 85,62% 81,70 16 США 127,16 87,00% 76,18% 120,04 17 Эстония 148,68 89,58% 87,24% 125,03 18 Сингапур 146,92 86,60% 81,00% 144,61 19 Монако 86,26 84,14% 95,21% 64,76 20 Ирландия 103,65 84,09% 82,17% 98,21 21 Австрия 166,14 83,20% 84,32% 88,31 22 Финляндия 134,48 84,54% 87,70% 153,01 23 Израиль 131,67 81,14% 79,78% 93,42 24 Мальта 124,82 81,55% 77,29% 71,44 25 Бельгия 111,01 82,20% 86,52% 66,66 26 Макао(КНР) 332,09 77,91% 81,64% 332,09 27 Испания 109,74 77,08% 80,56% 87,30 28 Кипр 134,48 71,84% 75,90% 97,46 29 Канада 84,06 86,84% 89,84% 66,08 30 Андорра 87,19 85,10% 97,93% 47,81 31 Бахрейн 216,93 94,75% 98,00% 162,12 32 Беларусь 124,17 66,96% 71,11% 69,49 33 Словения 114,56 78,05% 75,50% 62,26 34 Барбадос 115,00 71,68% 79,55% 59,32 35 Латвия 131,16 78,02% 79,89% 76,98 36 Хорватия 104,11 79,45% 72,70% 79,74 37 Сент-Китс и Нэвис 136,87 71,68% 76,82% 77,06 38 Греция 112,76 71,70% 69,09% 51,34 39 Катар 147,10 89,00% 94,29% 129,15 40 ОАЭ 204,02 91,00% 90,60% 156,67 41 Литва 140,71 70,46% 74,38% 76,80 42 Уругвай 148,71 69,50% 66,40% 101,98 43 Чехия 115,47 75,57% 76,48% 76,02 44 Португалия 109,09 72,66% 70,42% 61,06 45 Россия 163,26 74,31% 76,41% 75.03 46 Словакия 127,99 80,95% 80,48% 78,74 47 Италия 140,43 64,73% 61,32% 86,71 48 Венгрия 119,11 76,40% 79,26% 44,46 49 Польша 146,21 80,10% 73,30% 58,87 50 Болгария 127,23 60,22м 59,83% 88,38

Примечание: при расчете рейтинга использовалось 11 показателей. В таблице приведены только 4 наиболее важных.

Автор публикации: Евгений АЛЕКСАНДРОВ