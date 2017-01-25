Автомобиль въезжает в Интернет: в Беларуси начинается онлайн-торговля машинами

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) не видит оснований для роста на рынке легковых автомобилей в текущем году. В лучшем случае продажи сохранятся на прошлогоднем уровне ( 30 тыс. шт. легковых и 3 тыс. коммерческих автомобилей), в худшем – сократятся до 25 тыс. и 2,5 тыс. соответственно. Удержать рынок могут помочь онлайн-продажи.

Свои надежды автодилеры связывают с отложенным спросом в сегменте B2B, сообщил председатель Белорусской автомобильной ассоциации, директор «Атлант-М Фарцойгхандель» (импортер Volkswagen) Сергей Михневич. Меньше на рынок будет влиять покупательская способность, которая сегодня не растет. Возможно, удастся создать дополнительные финансовые стимулы с помощью банков и лизинговых компаний.

Позитивная тенденция – сокращение «серого ввоза» автомобилей в 3 раза, в сравнении с 2015 г.: с 42% до 13%. Официальные дилеры считают это победой над ценовыми перекосами прошлых лет и успехом в переговорах с производителями. Но если в 2015 г было продано 50 тыс. легковых и коммерческих автомобилей, то в 2016 г – только 33,5 тыс. (на 33% меньше). Сокращение произошло за счет снижения параллельного ввоза, автодилеры удержали прежние объемы. Сегодня в белорусских автоцентрах лучше, чем в РФ, как цены, так и условия финансирования покупки, считает С.Михневич. По данным БАА, в 2016 г. лидерами продаж и регистрациях стали марки Reno, Volkswagen и Lada. Бесспорный чемпион – модель Volkswagen Polo (3445 шт), за ней с небольшим отрывом – Reno Duster (2856 шт.).

Импортер VW нарастил объем продаж на 17% к уровню 2015 г, до 4447 шт., увеличив свою долю на падающем рынке с 14,6% до 16,6%. При этом продано 4176 легковых автомобилей и 271 коммерческий. Изменилась структура покупателей: доля юрлиц выросла за год с 13% всех продаж легковых машин до 34%, а по коммерческим автомобилям – с 80,3% до 91,3%.

24 января COOO «Атлант-М Фарцойгхандель» запустил проект онлайн-продаж автомобилей и надеется, что в ближайшие 2 года через этот канал будет продаваться до 20% всех машин VW в Беларуси. Постепенно появятся онлайн-автосалоны «Атлант-М» – для марок Mazda, Ford, Kia, других

Покупка автомобиля через Интернет становится обыденностью, а электронная коммерция стала отраслью № 2 по темпам роста в мировой экономике, заявил генеральный директор холдинга «Атлант-М» Сергей Савицкий на открытии онлайн-автосалона VW. Если нельзя открыть автоцентры всюду, где есть потребители, можно предоставить им возможность выбрать машину, не встречаясь с продавцом. Исследования говорят, что растет число людей, постоянно пользующихся Интернетом и совершающих в нем покупки, отметил С.Савицкий При этом количество посещений офлайн шоу-румов сокращается.

«Меня беспокоит управление изменениями, чтобы выжить, нужно искать новые формы продаж, новые продукты, технологии, – говорит С.Савицкий. – В 2016 г. на российском рынке было проведено исследование об онлайн-продажах среди молодежи. Оказалось, что в среднем 25% потребителей готовы покупать машину онлайн у официального дилера. При этом 29% – в городах-миллионниках, и 22% – в городах с численностью населения до 1 млн. Это потенциал. Прибыль может генерировать новая технология, а инвестиции в сравнении со строительством шоу-рума в десятки раз меньше. Мы не заменяем офлайн-продажи, просто жизнь меняется, и у клиента должен быть выбор и возможности. Мы соответствуем времени и интегрируемся в виртуальную экономику».

«Покупать машины онлайн не только быстро, но и выгодно», – отметил IT-директор «Атлант-М» Алексей Власов. – Цены чуть ниже, чем в обычных салонах (сегодня – на 1%)». Продавец за свой счет обеспечивает доставку в любой регион с бесплатной страховкой на 15 дней.

Идею открытия интернет-магазина автохолдинг рассматривал еще в 2014 г. Но тогда рынок был не готов принять этот продукт. Это подтверждали и пилотные проекты в РФ. Сегодня же «рынок созрел». Дело за банками и страховыми компаниями – от них нужны соответствующие онлайн-продукты.

Автор публикации: Оксана КУЗНЕЦОВА