Аренда предполагает возмездность

В целях привлечения потенциальных арендаторов арендодатель предлагает им заключить договор аренды имущества сроком на 1 год с условием, что в течение первых 2 месяцев арендная плата будет составлять 0 (ноль) BYN (начиная с третьего и в последующие месяцы арендная плата определяется на рыночном уровне).

Правомерно ли названное условие договора аренды?

В соответствии с ч. 1 ст. 577 ГК по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Частью 1 п. 1 ст. 585 ГК установлено, что арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Исходя из приведенных норм договор аренды является возмездной сделкой (п. 1 ст. 393 ГК).

Необходимо помнить, то п. 4 ст. 546 ГК запрещается дарение в отношениях между ком­мерческими организациями. В связи с этим условие договора аренды, предусматривающее, что в течение первы...

Автор публикации: Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ, юрист