Антимонопольный и ценовой контроль: перераспределение полномочий

Министерство антимонопольного регулирования и торговли направило в Администрацию президента предложения по исключению из сферы контроля МАРТ вопросов, связанных с соблюдением требований технических регламентов, а также предлагает исключить из полномочий министерства право составления протоколов по отдельным статьям КоАП.

Об этом рассказал, выступая в БГЭУ на международной научно-практической конференции, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

В частности, предлагается исключить МАРТ из исполнителей Указа Президента от 9.02.2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов», поскольку министерство не является уполномоченным (компетентным) органом республики по осуществлению госконтроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза. Систему контролирующих органов будут составлять Госстандарт, Минздрав, Минсельхозпрод, МЧС.

Кроме того, МАРТ предлагает исключить некоторые его полномочия по ПИКоАП на составление протоколов по статьям КоАП.

Например, контролировать нарушения ч. 2 ст. 12.17 КоАП в случаях реализации или предложения к реализации товаров с истекшими сроками годности, хранения, реализации, имеет право Минздрав.

Нарушения частей 4 и 7 ст. 23.11, части 4 ст. 23.12 КоАП относительно вопросов осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза уполномочены Госстандарт, Минздрав, Минсельхозпрод и МЧС.

Тем временем МАРТ планирует сосредоточиться на выявлении фактов:

нарушения порядка формирования и применения регулируемых цен (тарифов);

ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий (в т.ч. «ценовых сговоров»);

ограничивающих конкуренцию актов и действий государственных органов;

создания дискриминационных условий при осуществлении поставок товаров субъектам торговли;

злоупотреблений хозяйствующим субъектом доминирующим положением;

нарушения законодательства о естественных монополиях.

Напомним, что контрольную деятельность МАРТ регламентирует Указ № 510, которым за министерством закреплены 4 сферы проверок:

за соблюдением законодательства в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, о рекламе;

за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в области защиты прав потребителей;

за соблюдением законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг);

за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании, антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях.

По словам А. Карповича до недавнего времени приоритетом в работе МАРТ был контроль в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, в сфере рекламы. Теперь же предпочтения изменились: «Текущая относительно стабильная ситуация на потребительском рынке и очевидное стремление бизнеса вести дела в соответствии с требованиями законодательства позволяет нам внести предложения в части отказа от некоторых направлений контроля, которые регулируются другими государственными органами и сосредоточиться на других направлениях, где контрольная деятельность находится в зачаточном состоянии. В этом связи коллегией МАРТ в начале февраля принято решение приостановить проведение контроля в форме проверок до дня вступления в силу изменений в законодательстве, регламентирующем порядок проведения контрольной и надзорной деятельности в РБ. В настоящее время контрольные мероприятия проводятся путем проведения мониторингов. Они включают большой объем разъяснительной работы и выдачи субъектам предпринимательской деятельности рекомендаций по устранению нарушений».

Предполагается, что вопросы, касающиеся торговой отрасли, в т.ч. контроля за рекламой и регистрацией внебиржевых сделок, будут составлять только небольшую часть работы МАРТ.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ