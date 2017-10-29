Американский Forbes о Беларуси: страна с высокотехнологичным складом ума

Главная англоязычная версия журнала о миллиардерах и для миллиардеров опубликовала неожиданно позитивную статью о Беларуси. Настроение серьезного аналитического обзора радикально отличается от добродушных, но скорее удивленных и местами дурашливых осенних публикаций New York Times и Financial Times.

До сих пор бизнес в Беларуси западная деловая пресса рассматривала как экзотику и забавный курьез на фоне жесткого политического режима. Последняя же статья, по сути, одобряет серьезные инвестиции и в нашу страну, и в белорусские компании.

Автор статьи Кеннет Рапоза – это не просто журналист, а достаточно авторитетный инвестиционный аналитик по развивающимся рынкам, таким, как Бразилия, Китай и Россия. Название статьи можно перевести как «Высокотехнологичный склад ума помогает Беларуси привлечь иностранный капитал».

Успех «Евроторга»

Конкретная причина восторга Кеннета – очень выгодное привлечение огромного займа частной компанией «Евроторг», контролирующей крупнейшую в нашей стране розничную сеть «Евроопт»:

«Беларусь успешно провела первый в своей истории выпуск корпоративных еврооблигаций. Она получила огромные экономические выгоды и открыла краник для глобальных финансовых потоков.

Страна, известная центром разработки Viber’а и игрой World of Tanks, но никак не своими розничными сетями, использует избыток свободных денег на мировых финансовых рынках, чтобы привлечь дополнительный иностранный капитал, снизить влияние внешних факторов на свою экономику и развивать новые частные бизнесы…

В июне правительство разместило евробонды и привлекло 1,7 млрд. USD. Агентство Moody’s присвоило им рейтинг Caa1, высокорисковый и спекулятивный. 17 октября белорусская розничная сеть «Евроторг» сделала гораздо лучше. Она привлекла в долларах США 350 млн. USD на 5 лет. Инвесторы подали заявок на покупку этих облигаций в 4 раза больше. Всего потенциальную заинтересованность высказали инвесторы, готовые предоставить «Евроторгу» до 2 млрд. USD исходя из [необычно высокого для белорусской компании – прим. Е.Александрова] кредитного рейтинга B– ».

Кстати, отметим, что здесь в «Forbes» неточность, на самом деле спрос превысил предложение не в четыре, а более чем в шесть раз.

Аналитик «Forbes» несколько раз ссылается на отраслевую базу данных для участников финансовых рынков GlobalCapital.com, где ситуация с займом «Евротога» описывается следующим образом: «Облигации были выведены на рынок на условиях привлечения 300-350 млн. USD сроком на 5 лет под 9,5% годовых. На протяжении дня доходность была скорректирована до 9,125%-9,25%, а затем до уровня 8,875%».

Согласно пресс-релизу самого «Еврторга», он платит по этим ценным бумагам еще меньше – 8,75% годовых. Таким образом, только за счет запланированных процентных платежей компания сэкономит за 5 лет больше 13 млн. USD.

Дмитрий Гладков, курировавший евроторговский заем в лондонском офисе инвестбанка «Ренессанс Капитал», комментирует на тех же страницах «Forbes» ситуацию: «Существует большая глобальная ликвидность [т.е. в мире полно свободного капитала – прим. Е.Александрова], но вы не получите денег, просто позвонив в дверь какого-то инвестора. Я думаю, этот выпуск облигаций дает сигнал: правильные белорусские компании получат доступ на мировой рынок капитала».

При чем тут EPAM?

Кеннет Рапоза прямо пишет, что репутация белорусского бизнеса в глазах инвесторов сформирована только успешными инвестициями в IT: «Хотя «Евроторг» и является звездой нынешнего шоу, лучшие брэнды этой страны – другие фирмы, основанные белорусами, такие как Wargaming или EPAM, компания Аркадия Добкина с капитализацией 4,8 млрд. USD, акциями, котирующимися на Нью-Йоркской фондовой бирже, офисами по всему миру, включая Пенсильванию.

Как и для многих других жителей Восточной Европы, высокие технологии стали для белорусов их специализацией. Благодаря старой советской системе образования в области математики и естественных наук, местные специалисты обладают таким же высоким уровнем технических знаний, как русскоязычная диаспора в Кремниевой долине. Только белорусская история успеха не про иммиграцию, она развивается прямо на родине».

Дмитрий Гладков из «Ренессанс Капитала» разделяет настроение Рапозы: «Недавно я был в Минске, и то, что я увидел, просто сложно было вообразить. Сегодня вы там на улице запросто можете услышать китайский или португальский бразильский, открываются современные рестораны, по городу ходят западного вида хипстеры. И все это благодаря IT-сектору!»

По мнению Ernst & Young, Беларусь «смогла создать зрелую экспортно-ориентированную индустрию разработки программного обеспечения» и стала знаковым игроком на рынке IT-услуг в Европе всего за 10 лет. Страна занимает девятое место в рейтинге лучших поставщиков аутсорсинговых услуг в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

Больше не диктатура?

В статье без комментариев, иронии и сомнений приводятся целые абзацы из выступления белорусского премьер-министра Андрея Кобякова на люксембургской конференции «Invest in Belarus» с такими характеристиками, как «стабильная политическая ситуация, ясный экономический курс и открытая внешнеэкономическая политика». Аналитик говорит, что на фоне других стран, находящихся в сфере российских интересов, это все действительно так выглядит. Более того, Беларусь больше не называют «последней диктатурой Европы», а описывают текущее положение дел совсем другими словами, куда более вежливо и с положительными оттенками:

«В Беларуси «Евроторг» стоит особняком, выделяясь на фоне остальных предприятий. Экономикой страны рулит государство. Точнее, 70% экономики. Политическая ситуация со времени падения Советского Союза эволюционирует очень медленно. Президент Александр Лукашенко руководит страной с 1994 года. Такое долгое правление не сильно отличается от положения дел в других постсоветских странах.

Но вот по рассчитанному Всемирным банком индексу Doing Business позиции страны выигрышнее, чем у России и Украины. По индексу восприятия коррупции, согласно данным международной организации Transparency International, Беларусь идет вровень с Китаем, что намного лучше ситуации в России и Украине.

Сейчас относительно высокие и устойчивые цены на энергоресурсы стали основным фактором восстановления экономики Беларуси. Соглашения с Россией о поставках 24 млн. т нефти в 2017 году гарантируют дополнительные доходы бюджета и поддерживают прогнозы роста ВВП.

Агентство Moody’s заявляет, что страна не зависит от финансовой помощи Международного валютного фонда, так как поступает достаточно денег от российских властей и других зарубежных кредиторов. И ситуация с облигациями «Евротога» еще раз свидетельствует об этом».

Прилегающая к России часть Восточной Европы в тексте названа Фронтиром, то есть, опасным, только осваиваемым западной цивилизацией краем. В тексте есть предложения, прямо указывающие и на политическую необходимость поддерживать экономическое развитие и финансовую стабильность в Беларуси: «…это достаточно большая страна с ВВП на душу населения вдвое выше, чем в Украине. Если не поддерживать ликвидность этой экономики, ее крах вызовет общенациональный хаос и вынудит вмешаться Россию».

При этом размещение облигаций «Евроторга» никак нельзя назвать антироссийской акцией. Ведь вместе с американским банком «JPMorgan» ключевую роль в организации займа сыграли Сбербанк РФ и «Ренессанс Капитал». Крупнейшие финансовые организации РФ и заработали, и получили новую нишу на глобальном рынке, и заметно улучшили свой имидж. В очень непростой для себя момент они стали организаторами сверхуспешного проекта по привлечению западных инвестиций.

В целом, из статьи можно сделать следующие выводы:

1. Западные финансовые рынки могут предоставить миллиарды долларов для крупных белорусских бизнесов. Уже очевидно, что эта дверь открыта для розничных сетей и есть шанс у жизнеспособных компаний других отраслей. Но финансировать готовы, в первую очередь, именно живые работающие бизнесы, а не дальнейшее погружение в долги белорусского государства.

2. Кроме того, существуют политические причины поддержать белорусскую экономику и не допустить здесь кризиса, подобного украинскому.

3. Без Парка высоких технологий и истории успеха белорусского IT-бизнеса ничего этого бы не было.

Автор публикации: Евгений АЛЕКСАНДРОВ