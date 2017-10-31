Адресные жилищные субсидии не работают

Выделенные на текущий год средства для кредитования строительства жилья на условиях Указа Президента от 4.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» используются слабо – освоенная за полтора месяца сумма составляет менее 5% от запланированной, сообщил на совместном заседании обеих палат Парламента вице-премьер Анатолий Калинин.

Напомним, что Указ № 240, вступивший в силу с 7.08.2017 г., предусматривает предоставление гражданам адресной поддержки в виде субсидий на погашение части процентов и (или) основного долга по не льготному кредиту (14–15%). До конца текущего года планируется освоить 209 млн. BYN, а в 2018 г. банки направят на кредиты по программе адресного субсидирования жилищного строительства 426 млн. BYN.

Вместе с тем выделенные средства используются плохо. Так, в Минске и Минской области до сих пор не заключено ни одного кредитного договора с гражданами. По словам вице-­премьера, такая ситуация сложилась из-за неразворотливости исполкомов и отсутствия разъяснительной работы на местах. Ранее начальник управления жилищной политики Мин­строй­архитектуры Александр Горваль объяснял сложившуюся ситуацию еще и тем, что Белагропромбанку и БПС-Сбербанку требуется время на адаптацию к новому механизму господдержки, в отличие от Беларусбанка, который давно работает в этой области и «владеет всеми инструментами».

Напомним, граждане, имеющие право на получение адресных субсидий по Указу № 240, могут по своему выбору воспользоваться либо ими, либо продолжающей действовать господдержкой при строительстве жилья в соответствии с Указом Президента от 6.01.2012 № 13. При этом в Совмине обсуждается возможность включения в список получателей «новых» субсидий тех, кто проживает в ветхом жилье, а также молодых семей и некоторых других лиц – с учетом их доходов.

В то же время, как сообщил А. Калинин, темпы жилищного строительства превышают установленное задание. Так, на 1.10.2017 г. введено в эксплуатацию почти 2,9 млн. м2 общей площади жилья (79,6% от плана), в т.ч. с господдержкой – 400 тыс. м2 (81,2%). За 2017 г. ожидается ввод 50 тыс. квартир (101,7% к плану), включая 8 тыс. квартир (110,5%) с господдержкой (4360 квартиры – для многодетных семей).

При этом стоимость «квадрата» жилья слегка превысила среднемесячную заработную плату по стране. Так, за январь–сентябрь стоимость 1 м2 составила 795 BYN при средней зарплате 789,9 BYN (соотношение – 1,006).

Правительство требует от застройщиков, чтобы комплексная застройка территории проводилась с учетом требований к жилой среде, удобной в первую очередь для граждан, которые там будут проживать. Правда, как будет выполняться эта задача, вице-премьер не разъяснил.

Автор публикации: Анна ФЕДОРОВА