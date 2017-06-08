Золотовалютные резервы Беларуси вновь выросли

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июня 2017 г., по предварительным данным, составили 5238,9 млн. USD (в эквиваленте). За май они возросли на 130,2 млн. USD (на 2,5%), а с начала года – на 311,7 млн. USD (на 6,3%).

По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. ЗВР выросли на 22,6% или почти на 1 млрд. USD. При этом резервы уже 4-й месяц держатся на уровне, превышающем 5 млрд. USD.

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 июня т.г. составил 5604,1 млн. USD, снизившись за май на 68,4 млн. USD. С начала года они выросли на 8,1%, или на 419,1 млн. USD.

В частности, резервные активы в иностранной валюте за май т.г. сократились на 16,8%, до 2346,9 млн. USD, специальные права заимствования выросли всего на 1%, до 514,7 млн. USD, стоимость монетарного золота – на 7%, до 1884 млн. Основной рост ЗВР обеспечен за счет «прочих» активов – почти в 30 раз: с 16,5 млн. USD до 493,3 млн.

По сообщению Нацбанка, увеличению золотовалютных резервов в апреле способствовали поступление средств от продажи валютных облигаций, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости монетарного золота. В то же время средние мировые цены на золото, по данным Минфина, снизились за май т.г. с 40,69 USD за 1 грамм до 40,3 USD, на серебро – с 0,5799 до 0,539 USD/г, на платину – с 31,18 до 29,89 USD/г. При этом золотой запас страны на начало года составлял 39,1 т.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

Напомним, в прошлом году золотовалютные резервы республики в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн. USD (на 18%), до 4927,2 млн. USD (в эквиваленте). Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн. USD.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН