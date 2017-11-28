Мнение специалиста
Жизненный цикл бизнеса в Беларуси
Сегодня ситуация с развитием предпринимательства в нашей стране остается очень сложной. Возможно, поможет ее улучшить Декрет Президента от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства». Но уже очевидно, что нужны и другие меры, чтобы реально улучшить положение и не дать бизнесу умереть.
Традиционный жизненный цикл и природы, и человека, и созданного им бизнеса по моей методике «Матрица ШУРА» можно разместить в 4 квадранта (см. рис.).
Если оценивать количественные показатели создания и ликвидации субъектов хозяйствования, а также присоединить к ним данные опросов, например, Индекса делового оптимизма, становится понятно, что сегодня белорусский бизнес в основном находится между выживанием и издыханием. При этом не стоит ссылаться на рейтинг Doing Business – 2018, где мы практически сохраняем наш статус-кво. Полагаю, что и 8–10 нормативных правовых актов, «раскрепощающих» предпринимательство в стране, для реального улучшения ситуации в предпринимательстве явно недостаточно, поскольку намного более значимы для благоприятного делового климата иные факторы, приоритетность которых не всегда и не всеми осознается.
Пройдемся по жизненному циклу бизнеса в Беларуси, представленному в матрице.
Издыхание. Умирать бизнес может нелегко, но быстро – из-за конфискаций и национализаций, или медленно – из-за санкций, неадекватных размерам нанесенного ущерба. Чтобы до столь печального конца не дошло, надо полностью отменить понятие «лжепредпринимательство» и предоставить безоговорочные гарантии существования как действующим, так и новым субъектам предпринимательства. Ведь именно частный бизнес сможет стать основным драйвером экономики страны, и под эту цель уже следует поставить задачи и меры по их решению. Пока же у властей явно больше обещаний, чем действий.
Выживание. На этом этапе самое важное – уход государства из экономики. Ведь сегодня практически любым видом предпринимательской деятельности могут заняться государственные организации, обеспечивая себе соответствующую административную и финансовую поддержку. На долю частного бизнеса остаются проверки, лишение разрешений, расторжение договоров аренды помещений и т.д. В таких условиях электронные документы (накладные, счета-фактуры) и системы прослеживаемости товаров создают риски раскрытия коммерческой тайны и реализации предпринимательских инициатив, якобы в государственных интересах.
Полагаю, что надо ликвидировать паразитирование на оказании административных и подобных им процедур фирмами, созданными при органах госуправления, которое приобрело масштабный характер. Об этом свидетельствует ассортимент сервисов и рост цен на них. Взамен должны проводиться открытые интернет-тендеры, не похожие на мероприятия Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен: слишком сложные, дорогие и обставленные массой оказания дополнительных услуг организатором и ловушек, чреватых коррупцией.
Развитие. В Швейцарии занимаются инновациями 7 членов правительства, а у нас сразу 3 госструктуры: ГКНТ, Минэкономики и Минобразования. А результат оставляет желать лучшего. Поэтому нам стоит применить опыт Эстонии, где произошла реальная оптимизация органов госуправления. Иначе никакие барьеры для бизнеса не исчезнут, поскольку чиновники будут продолжать их плодить. В частности, следовало бы сократить облисполкомы с расширением функций городских и районных исполкомов, часть из которых также можно было бы объединить, например, Новополоцкий и Полоцкий, и т.д. Нужно также кардинально сократить количество документов, регламентирующих хозяйственную деятельность, а оставшиеся – выносить на обсуждение для максимального упрощения и прозрачности. Здесь и роль, и составы местных советов по предпринимательству надо бы пересмотреть аналогично республиканскому совету.
Процветание. Необходима серьезная PR-кампания, включая возрождение региональных конкурсов на лучших предпринимателей с интернет-голосованием, а также запретить государственным СМИ использовать термины «бизнес» и «предприниматель» в криминальном контексте.
Без формирования равных условий для разных форм собственности экономика не может развиваться. Бизнесу не нужны прямое бюджетное субсидирование и различные льготы, которые также создают неравные условия. Вместо этого в стране необходим эффективно работающий открытый фондовый рынок, на котором как отечественные, так и зарубежные инвесторы могли бы приобретать и продавать ценные бумаги без существующих сегодня ограничений и барьеров. Без этого привлечь значительные инвестиции невозможно.
Прошло почти 11 лет после принятия Указа Президента от 3.01.2007 № 1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры», но ни одной венчурной компании в республике не было зарегистрировано. С центрами трансфера технологий также не удалось достичь сколько-нибудь значимых результатов. Полагаю, что стоит развивать только технопарки, содействующие частным инновационным компаниям.
Говоря о развитии деловой инфраструктуры, необходимо вспомнить о центрах поддержки предпринимательства. Многие из них зарабатывают на оказании услуг вместо помощи начинающим бизнесам. Это недопустимо. Базовый пакет услуг субъектам малого предпринимательства (до 1 года) должен быть основным содержанием деятельности таких центров: не менее 90% от количества услуг. При этом надо ежеквартально гарантированно возмещать 90% стоимости базового пакета данных услуг вместо компенсации части расходов. Примеры такой формы поддержки малого бизнеса – программа ЕБРР по оказанию деловых консультационных услуг (BAS) и программы поддержки предпринимательства в Израиле, Евросоюзе, США. Именно такая форма будет способствовать сокращению расходов бюджетов, повышению эффективности инфраструктуры поддержки бизнеса, обеспечит количественный и качественный рост субъектов малого предпринимательства.
Автор публикации: Леонид ШУР, директор Центра поддержки предпринимательства ОДО «Витебский бизнес-центр»
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