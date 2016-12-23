Ждем отмены ограничений на текстиль

Письмо с обращением в адрес европейских парламентариев об отмене ограничений на поставку белорусского текстиля подписали директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич, президент Эстонской ассоциации малого и среднего бизнеса (EVEA) Керсти Крачт и исполнительный консул Мальтийской палаты малого и среднего бизнеса (GRTU) Ноэл Гаукт.

В обращении констатируется, что, несмотря на снятие почти всех санкций ЕС по отношению к Беларуси, ограничения на поставку белорусского текстиля де-факто ос­таются в виде квот и лимита на размер единовременной поставки. В частности, лимит по объему разовой поставки (5 тыс. кг) применяется к 11 востребованным позициям текстильных товаров, таких как женские костюмы, мужские сорочки, постельное белье. Квоты касаются 22 позиций, в т.ч. синтетических, шерстяных и полушерстяных тканей и пряж.

Ограничения препятствуют тор­говле с ЕС, считают авторы письма. В частности, лимит по объему разовой партии товаров ухудшает логистику поставок, увеличивает удельные расходы и административные издержки сторон сделок.

Авторы письма приветствуют подготовленный проект решения Европейской комиссии об отмене ограничений на импорт белорусского текстиля и надеются, что оперативное принятие данного документа будет способствовать ук­реплению экономических отношений, как это предполагает инициатива «Восточное партнерство».

Автор публикации: Александр БОРИСОВ