Защита потребителей при онлайн-торговле

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила общие подходы в сфере защиты прав потребителей при онлайн-торговле. Разработанные рекомендации позволят потребителям получать всю необходимую и достоверную информацию о товарах. Это поможет им делать правильный выбор при совершении покупок через Интернет и верно оценивать свои затраты.

Фактически сформирован перечень требований к онлайн-магазинам союзных стран, отметил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

В соответствии с рекомендациями онлайн-продавцы должны размещать на своих сайтах максимально полную информацию о предлагаемых товарах или услугах, включая сведения об основных потребительских свойствах и технических характеристиках, цене и условиях приобретения товара, сведения о гарантийном сроке, сроке службы или сроке годности.

Установлен и порядок получения информации об условиях, сроках и порядке возможного расторжения сделки. В частности, потребители должны быть заранее проинформированы о праве «расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, если в установленный срок недостатки в выполненной работе (услуге) не были устранены исполнителем либо если отступления в работе (услуге) от условий такого договора или иные недостатки работы (услуги) являются существенными и неустранимыми».

В национальном законодательстве стран ЕАЭС предлагается предусмотреть положения, позволяющие в равной степени обеспечить потребительские права граждан стран Союза на территории каждого из государств-членов. Также будет предусмотрена возможность дистанционного урегулирования споров и установления требований к условиям и порядку оформления договоров с потребителем, размеру шрифта текста и информации, указываемой в договорах. Кроме того, страны ЕАЭС определят ответственность, которую несет продавец, не предоставивший покупателю полную и достоверную информацию о товаре (работе, услуге). Таким образом, белорусским законодателям, возможно, придется внести некоторые поправки в Закон от 9.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей» и Правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утв. постановлением Совмина от 15.01.2009 № 31.

Одновременно на коллегии одобрен Меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей между ЕЭК и Консультативным советом по защите прав потребителей государств-участников СНГ.

Документ позволит эффективнее проводить согласованную политику по защите прав потребителей стран ЕАЭС и СНГ от недобросовестных предпринимателей. Кроме того, стороны договорились оказывать информационную, научно-методическую и практическую помощь в этой сфере уполномоченным органам по защите прав потребителей государств Союза и Содружества.

В меморандуме отражена его основная цель – выстраивание на пространстве ЕАЭС и СНГ цивилизованного потребительского рынка на стабильной и долгосрочной основе согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 22.12.2015 г.