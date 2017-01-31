Вопрос-ответ
Залога не будет
Между сторонами заключен договор поставки с условием об оплате товара в кредит. Договором также предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за поставщиком до оплаты товара.
Возникает ли в этом случае залог в отношении переданного покупателю товара в силу п. 5 ст. 458 ГК?
Нет, не возникает.
В силу положений п. 1 ст. 458 ГК в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после его передачи покупателю (продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, если иное не предусмотрено законодательством, а если такой срок договором или законодательством не предусмотрен – в срок, определенный в соответствии со ст. 295 ГК.
По общему правилу, установленному п. 5 ст. 458 ГК, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у продавца (залогодержателя) для обеспечения исполнения покупателем (залогодателем) его...