Залога не будет

Между сторонами заключен договор поставки с условием об оплате товара в кредит. Договором также предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за поставщиком до оплаты товара.

Возникает ли в этом случае залог в отношении переданного покупателю товара в силу п. 5 ст. 458 ГК?