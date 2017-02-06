Заинтересованность в поставках и барьерах

Особенно негативно глава государства охарактеризовал деятельность Россельхознадзора и его руководителя Сергея Данкверта. Президент предложил министру внутренних дел возбудить уголовное дело против российского чиновника за препятствование поставкам белорусского продовольст­вия в РФ, наносящее ущерб Беларуси, «как когда-то по Керимову и Баумгертнеру». «Вот возбудить уголовное дело, и мы его достанем. Когда он у нас побудет в следственном изоляторе, то­гда он будет давать себе отчет, что он творит, – заявил Президент. – Все эти данк­верты – люди заинтересованные. У каждого – огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или «крышуют», или где-то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры. Я тоже президенту об этом сказал – разберись. И потом, ну ладно, по «молочке», по-моему, у них 7 млн. т свободный рынок, то есть закупают. Мы поставляем чуть больше 4 млн. т, 3 еще свободно. Чего вы блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я им всегда об этом говорю. Мы на этом не наживаемся».

Дополнительные трудности возникают в связи с санкционными продуктами. «Украина, Запад, эмбарго и прочее. Когда они ввели эмбарго, они с нами не советовались. Ладно, не советовались, ну не видят они такого государства, как Беларусь, – заявил А. Лукашенко. – Я цитирую то, что я им говорил на заседании ЕврАзЭС. Ввели эмбарго. Мы исполняем роль единой границы. Мы пообещали, что мы эти товары согласно вашему решению пропускать в Рос­сию из Германии и Польши не будем. Но если мы получаем это сырье – молоко, яблоки, рыбу и прочее, мы перерабатываем это. Это другой товар. Это разве запрещено? Нет. Транзитом мы не на­правляем. Случались у нас некоторые тут дельцы, и это никогда не отследишь. Кто-­то там переклеил чего-то, кто-то квитанцию написал или накладную, что это из Египта товар, а он там из Венгрии или Словакии и так далее. Но это ну даже не полпроцента, это мизер, это сотая процента. Это было, есть всегда. Мы с этим боремся. Но опять я ему говорю, давайте разберемся, почему это возможно. А знаете почему? Таможенники и прочие в России, у нас таких фактов достаточно, договариваются с нашими, те за бесценок берут товар, везут, деньги здесь же делят, все это поставляют. Там же свободный рынок, частная экономика, там никто ничего не контролирует, там за взятку все можно. Я это говорю свободно, потому что я точно это говорил руководству России. Мы задерживали множество людей, я ему передавал документы. Никто ни в чем не разбирался. До сих пор работают...»

По мнению А. Лукашенко, упреки в том, что белорусские предприятия завозят товар из Украины, переклеивают на­клейки и продают в Россию, несправедливы. «Мы-­то из Ук­раины почти ничего не завозим. Еще и почему мы не можем завезти – потому что наши молокоперерабатывающие, мясокомбинаты загружены своей продукцией. Ос­тается незагруженным 5–7% всего. Вот 5–7% мы можем их догрузить, купив сырье по всему миру. Доработав и продав. Не запрещено. Но и это плохо. Тогда я задаю вопрос: если мы купили украинское молоко, допустим, привезли в переработку, а вы запрещаете это делать, кого мы наказали? Несчастного украинского крестьянина. Почему вы олигархические предприятия в России не закрыли – «рошены» там и прочие? Недавно шум прошел, якобы «Рошен» закрыли в какой-то губернии. Так это только сегодня, и то еще закрыли ли? Чего ж вы торпедируете крестьян из Украины? Они что, враги россиянам или нам, белорусам? Вы их вот там «давите». А почему не давят олигархов украинских? А потому что делятся... Вот вам и вся проблема эмбарго и продуктов питания».

Российские чиновники незамедлительно подтвердили столь серьезные обвинения. Не успела закончиться встреча Президента с общественностью, как на сайте Россельхознадзора появилось сообщение о введении очередных ограничений на поставки в РФ мяса из Беларуси (http://www.fsvps.ru/fsvps/news/20048.html).

Россельхознадзор не раз заявлял, что сомневается в истинности белорусского про­исхождения продукции, от­гружаемой предприятием СООО «Георгий и сыновья» (Минская область), и обращался в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси с предложением организовать посещение указанного предприятия в рамках совместной работы по противодействию отгрузкам продукции с нарушениями требований ЕАЭС, направленной на исключение системных нарушений. Однако в ответ Департамент письмом от 23.12.2016 №05/3785 сообщил об отказе в посещении этого предприятия и изменении статуса в Реестре предприятий Таможенного со­юза с «Без ограничений» на «Временно ограничено».

По мнению Россельхознадзора, такой отказ только подтвердил оправданность его подозрений. Кроме того, в ходе проведенной 3 февраля видеоконференции между Россельхознадзором и Департаментом глава ветеринарной службы Минской об­ласти сообщил, что «в ходе проведенной на указанном предприятии проверки были выявлены грубейшие нарушения ветеринарных правил, и оно в настоящее время не осуществляет производст­венную деятельность».

В Россельхознадзоре считают, что формальное отношение белорусских ветеринарных специалистов областных и районных ветеринарных служб к контролю за отгружаемой продукцией и отсутствие системы прослеживаемости в Беларуси приводят к продолжению попыток легализации и последующего ввоза в РФ мясосырья неизвестного происхождения некоторыми белорусскими производителями. Все это привело к введению ограничений на ввоз продукции некоторых из них в Россию.

При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции Россельхознадзором с завидным постоянством фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм. Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское, говорится в сообщении.

Отсутствие действенных мер по недопущению поставок в РФ подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ, а также материалов расследований по установлению причин по каждому факту нарушений вызывает недоверие к работе государственной ветеринарной службы Минской области, заявляют в Россельхознадзоре. В связи с этим ведомство сочло необходимым ввести временные ог­раничения на поставки в РФ говядины и говяжьих суб­продуктов со всех предприятий Минской области с 6.02.2017 г.

Заметим, что, по данным Белстата, за 11 месяцев прошлого года из Украины в Беларусь было импортировано около 13,8 тыс. т говядины – в 271 раз больше, чем в январе–ноябре 2015 г.

Некоторые проблемы белорусская сторона признает. Так, 6 февраля появилось сообщение о том, что Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Мин­сельхозпрода Беларуси указанием от 2.02.2017 № 04/314 в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей в продукции филиала «Серволюкс-­Агро» СЗАО «Серволюкс» с 3.02.2017 г. ввел временные ограничения и приостановил ветеринарную сертификацию на продукцию, производимую указанным предприятием и предназначенную для экспорта в РФ. Как утверждают в Россельхознадзоре, эти ограничения стали следствием неоднократного выявления российскими специалистами нарушений при проведении мониторинговых исследований продукции, произведенной указанным предприятием, поступающей на территорию РФ.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ