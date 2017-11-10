ВОЗ: продовольственное животноводство должно отказаться от антибиотиков

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в некоторых странах примерно 80% общего потребления антибиотиков приходится на животноводческий сектор. Причем часто антибиотики дают совершенно здоровым животным – чтобы ускорить их рост и предотвратить заболевания.

Эксперты ВОЗ призывают фермеров и представителей пищевой промышленности прекратить использовать антибиотики без необходимости. Здоровые животные должны получать антибиотики в профилактических целях только в случае выявления болезни у других животных стада, стаи или популяции рыб. Ведь лекарственные препараты накапливаются в мясе животных и попадают в организм человека. В итоге у людей развивается устойчивость к антибиотикам, а это серьезнейшая угроза для общественного здравоохранения, поскольку многие бактериальные инфекции больше не поддаются лечению (инфекции мочевыводящих путей, пневмония, гонорея, туберкулез, заражение крови). Эксперты также напоминают, что антибиотики блокируют сопутствующие инфекции в ходе лечения рака и пересадки внутренних органов. Развитие устойчивости к антибиотикам может стоить человеку жизни. Некоторые типы бактерий, вызывающих тяжелые инфекции у людей, уже адаптировались ко многим или всем имеющимся лекарственным средствам, а на стадии разработки находятся лишь немногие перспективные препараты.

Антибиотики для животных необходимо выбирать среди препаратов, которые, согласно классификации ВОЗ, являются «наименее важными» для здоровья людей и не входят в число высокоприоритетных «критически важных» антибиотиков. Такие антибиотики часто являются препаратами последней линии или входят в число ограниченных препаратов, доступных для лечения тяжелых бактериальных инфекций у людей.

Многие страны уже принимают меры для сокращения применения антибиотиков. Так, например, с 2006 г. в Европейском союзе запрещено использование антибиотиков для стимулирования роста. Потребители также способствуют расширению спроса на мясо животных, выращенных без регулярного использования антибиотиков, и некоторые крупные производители пищевой продукции принимают политику обеспечения мясной продукции, «свободной от антибиотиков». Альтернативные варианты профилактики болезней у животных – улучшение гигиены и использования вакцин, а также изменение условий содержания и разведения животных.

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С 2005 г. ВОЗ публикует и регулярно пересматривает перечень противомикробных препаратов, критически важных для лечения человека. В этом перечне все антибиотики, используемые в настоящее время среди людей и животных, сгруппированы в 3 категории – «важные», «высокой важности» и «критически важные». Общей целью перечня является сохранение эффективности большинства антибиотиков, наиболее важных для медицины.

В пятом пересмотре перечня, опубликованном в апреле 2017 г., в качестве самых высокоприоритетных антибиотиков среди критически важных противомикробных препаратов указаны хинолоны, третье и последующие поколения цефалоспоринов, макролиды и кетолиды, гликопептиды и полимиксины (известные также как колистин). Эти антибиотики являются «последней надеждой» для лечения инфекций человека с множественной лекарственной устойчивостью.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ