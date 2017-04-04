Виды деятельности без регистрации ИП: проект указа Президента

Идея решения проблем безработицы и заработков населения с помощью самозанятости обретает реальные черты. Проектом указа Президента «О регулировании деятельности физических лиц» предлагается позволить гражданам заниматься некоторыми видами деятельности, не регистрируясь в качестве ИП. Достаточно будет уплачивать единый налог по утвержденным ставкам, чтобы считаться работающими легально.

О возможности введения системы самозанятости в Беларуси заговорили в прошлом году (см. «ЭГ» "Самосознание самозанятых" № 65 от 26.08.2016, "Единый налог как воплощение самозанятости" № 89 от 22.11.2016). Власти надеются, что социальный эффект от таких мер окажется достаточно значимым, но и определенные фискальные выгоды при этом появятся.

Предпринимательской деятельно­стью согласно проекту не будет признаваться осуществляемый физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам ряд видов деятельности, выполняемых по заказам потребителей. Данные нормы не касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Беларуси.

При этом потребителем считается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 294 НК).

В частности, предлагается не считать предпринимательской деятельностью некоторые бытовые услуги, в т.ч. ремонт часов, обуви; производство одежды (в т.ч. головных уборов) и обуви из материалов заказчика; перетяжку, ремонт и восстановление домашней мебели из материалов заказчика; услуги по сборке мебели. Не забыты и информационные технологии. Согласно проекту не будет считаться предпринимательской деятельностью компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги, деятельность в области информационного обслуживания, ремонт, техническое обслуживание офисных машин, компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере, осуществляемые в домашних условиях либо с выездом к потребителю.

Также не будет рассматриваться в качестве предпринимательской деятельности проведение занятий йогой, фитнесом, пилатесом, аэробикой, шейпингом, оказание иных физкультурно-спортивных услуг в домашних условиях либо с выездом к потребителю. Повезет и любителям общепита «как дома». Достаточно заплатить единый налог, чтобы заниматься производством кондитерских и прочих кулинарных из­делий в домашних условиях; продажей самостоятельно изготовленных без привлечения иных лиц хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков с использованием тележек, лотков, кор­зин и иных приспособлений.

«Культурные» виды занятий «без предпринимательства» предлагается дополнить настройкой пианино и прочих музыкальных инструментов.

Серьезную конкуренцию гостиницам смогут оказать индивидуальные способы размещения граждан. Предлагается не считать предпринимательской деятельностью предоставление блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домов на посуточной основе для проведения свадеб, юбилеев, банкетов и иных мероприятий. Вероятно, при ожидаемом увеличении количества туристов, приезжающих в Беларусь при 5-дневном безвизовом режиме, решению проблемы самозанятости в определенной степени, возможно, поспособствует предоставление мест для крат­косрочного проживания туристов и приезжих лиц без регистрации индивидуальным предпринимателем, как это предусмотрено в проекте указа.

Поскольку победить теневой рынок строительных и ремонтных работ оказалось нереальным, остается его легализовать. Согласно проекту не будут относиться к предпринимательской деятельности работы по отделке зданий и сооружений, в т.ч. стекольные, штукатурные, малярные, облицовка и покрытие стен и полов, оклеивание стен обоями; кладка (ремонт) печей и каминов; распиловка и колка дров.

При осуществлении таких видов деятельности физические лица должны будут только уплатить единый налог в порядке и сроки, установленные главой 35 НК. Областные и Минский городской советы утверждают ставки единого налога на месяц в пределах базовых с учетом положений ч. 1 п. 2 ст. 298 НК, т.е. в зависимости от: видов деятельности, реализуемых товаров, формы торговли, категорий плательщиков населенного пункта, в котором осуществляется деятельность (Минск, города областного, районного подчинения, поселки городского типа, сельские населенные пункты); места осуществления деятельности в пределах населенного пункта (центр, окраина, транспортные развязки, удаленность данного места от остановок пассажирского транспорта); режима работы плательщиков; иных условий осуществления видов деятельности, признаваемых объектом обложения единым налогом. Отметим, что наиболее высокие ставки планируется установить для производства одежды и обуви из материалов заказчика, строительно-ремонтных работ, о которых идет речь в проекте указа, ремонта и кладки печей и каминов, а наиболее низкие – для распилки и колки дров и названных в проекте фитнес-услуг.

Например, чтобы заниматься в Минске и областных центрах ремонтом часов или обуви, сборкой мебели, производством кондитерских и прочих кулинарных изделий в домашних условиях и некоторыми другими видами деятельности нужно будет заплатить 25–86 BYN в месяц, рубщикам дров, грузчикам и фитнес-тренерам – 5–39, портным и сапожникам, занимающимся индпошивом одежды и обуви, – 25–113, строителям, печникам, облицовщикам, малярам и штукатурам – 52–145 BYN. Возможно, такая плата за легализацию не покажется гражданам слишком обременительной.

Автор публикации: Александра АРТЕМОВА