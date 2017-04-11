Виды деятельности без регистрации ИП и уплата взносов в ФСЗН

Возможность вести различные виды деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя неожиданно весьма заинтересовала наших читателей. У них сразу возник целый ряд вопросов о перспективах реализации Указа Президента «О регулировании деятельности физических лиц», о проекте которого мы рассказали в «ЭГ» № 26 от 4 апреля. В частности, многих беспокоит, как быть с правом на пенсию тем, кто захочет стать «свободным художником»?

В проекте указа ничего не говорится о порядке формирования у таких граждан права на пенсию. Впрочем, в ст. 51 Закона от 17.04.1992 № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» указано, что в стаж работы для назначения трудовой пенсии засчитываются периоды работы, пред­принимательской, твор­ческой и иной деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в бюд­жет ФСЗН со­гласно законодательству.

В Беларуси существуют два типа участия в формировании пенсионных прав. Обязательному государственному соц­страхованию подлежат граж­дане, работающие по трудовым договорам, граж­данско-­правовым договорам, ин­дивидуальные предприниматели (ИП) и т.д. Напомним, до 1.08.2002 г. ИП могли уплачивать взносы в ФСЗН добровольно, т.е. пред­приниматель сам решал, платить ему страховые взносы и тем самым формировать пенсионные права или нет. Второй группе граждан дано право участвовать в государственном соцстраховании (самостоятельно решать, отчислять взносы или нет). Так, согласно ст. 7 Закона от 31.01.1995 № 3563-ХII «Об основах государственного социального страхования» право добровольного учас­тия в правоотношениях по государственному соцстрахованию предоставлено физическим лицам, занятым ремесленной деятельностью (ее виды перечислены в Указе Президента от 16.05.2005 № 225) и оказанием услуг в сфере агроэкотуризма, если они не зарегистрированы в качестве ИП. Необязательно, но разрешено платить взносы в ФСЗН также гражданам, работающим за пределами Беларуси, ИП – работникам других юридических лиц и т.д.

Например, если ИП одновременно с предпринимательской деятельностью получает выс­шее образование на дневном отделении, или работает по контракту в какой-либо организации, или получает пенсию по инвалидности и т.д., то он вправе самостоятельно решить, уплачивать ли ему страховые взносы на пенсионное и (или) социальное страхование в ФСЗН (и тем самым формировать пенсионные права) или нет. В случае уплаты взносов периоды предпринимательской деятельности включаются в стаж для назначения пенсии. Взносы исчисляются из годового предпринимательского дохода, определенного самостоятельно (тут есть еще привязка к минимальной заработной плате), и уплачиваются до 1 марта года, следующего за отчетным.

Логично предположить, что граждане, которые пожелают работать без регистрации в качестве ИП, смогут добровольно стать на учет в качестве плательщиков ФСЗН. Для этого достаточно написать соответствующее заявление (его форма утверждена постановлением правления ФСЗН от 21.08.2009 № 12) и подать его в органы фонда по месту жительства с приложением необходимых документов. Перечень последних приведен в Положении о порядке постановки на учет и снятия с учета плательщиков обязательных страховых взносов, утв. постановлением Совмина от 10.07.2009 № 917.

Граждане, самостоятельно заявившие о своем праве на будущую пенсию, пользуются правами и несут обязанности наравне с теми, за кого и (или) которыми взносы на государственное социальное страхование уплачиваются в обязательном порядке. Если гражданин пожелает «сойти с дистанции», он должен уведомить ФСЗН в произвольной форме, и его снимут с учета.

Можно предположить, что таким порядком смогут вос­пользоваться граж­дане, которые станут самозанятыми в соответствии с проектом указа (в случае его принятия). В любом случае, прежде чем приступать к новой деятельности, желательно подумать о «пенсионных» последствиях.

В печатной версии "ЭГ" материал опубликован под названием "Пенсия для самозанятых".

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ