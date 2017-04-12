Весенние ограничения для перевозчиков неожиданно отменили

Постановлением Минтранса от 3.04.2017 № 10, вступающим в силу с 12 апреля 2017 г., отменены введенные в 2017 году весенние сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автодорог общего пользования.

Изменения внесены в постановление Минтранса от 28.02.2017 № 3 «О введении в 2017 году временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования». Согласно постановлению № 3 с 15 марта по 25 апреля т.г. ограничены нагрузки на оси транспортных средств и самоходных машин на республиканских автодорогах, перечисленных в приложении 1 к данному нормативному акту. При этом на республиканских автодорогах и их участках, не включенных в указанный перечень, максимально допустимая нагрузка на одиночную ось в весенний период составляла 9 тонн.

«Введены сезонные ограничения для большегрузов»

Достаточно неожиданно период действия «весенних» ограничений постановлением №10 сокращен – с 12 апреля 2017 г. они отменены. В пресс-службе Минтранса это объяснили необходимостью повышения удобства пользователей республиканских автодорог при осуществлении республиканских и международных грузоперевозок и благоприятным транспортно-эксплуатационным состоянием республиканских автодорог.

Кроме того, постановлением № 10 уточнен перечень грузов и транспортных средств, на которые будет распространяться действие ограничений в летний период (с 23 мая по 31 августа т.г.). Напомним, что в это время максимально допустимая нагрузка на одиночную ось должна быть не более 6 тонн для республиканских автодорог с асфальтобетонным покрытием с 11-00 до 20-00 минут включительно при дневной температуре воздуха выше 25°С. Теперь данные ограничения не будут распространяться также на транспортные средства и самоходные машины, осуществляющие перевозки молока и молочных продуктов, а также грузов, перевозимых в специализированных грузовых транспортных средствах с изотермическим кузовом (изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах), для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ