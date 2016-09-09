Увольнение беременной

Студентка вуза, получающая образование в дневной форме обучения, все лето во время каникул работает в нашей организации (до 31 августа 2016 г.) по срочному трудовому договору. Она принесла заключение с рекомендацией перевести ее на более легкую работу, т.к. выяснилось, что у нее беременность. Правда ли, что контракт с беременной женщиной продлевается на период беременности? Можно ли уволить беременную работницу, с которой заключен срочный трудовой договор?

Контракт является разновидностью срочного трудового договора.

Гарантия по продлению срока срочного трудового договора на период нахождения женщины в отпуске по беременности и родам установлена только в отношении работающих по контракту Указом Президента от 12.04.2000 № 180. В отношении иных видов срочных трудовых договоров подобная гарантия не предусмотрена.

Таким образом, наниматель не обязан продлевать срок срочного трудового договора, который не является контрактом, с беременной женщиной.

Трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается с истечением его срока действия (ч. 1 ст. 38 ТК).

Поскольку данное основание увольнения (истечение срока действия ср...